EntdeckePattaya.de ist der erste deutschsprachige Echtzeit-Guide für Pattaya in Thailand

Mit KI-Buddy, Live-Feeds, interaktiven Karten, Community-Features und Musikprojekten bringt die Plattform frischen Wind in die Reisebranche

Pattaya (Provinz Chon Buri), September 2025 ? EntdeckePattaya.de ist die erste deutschsprachige Plattform, die es ermöglicht, Pattaya in Echtzeit zu erleben. Das Projekt verbindet klassische Reiseinformationen mit moderner Technologie und schafft eine neue Art, die thailändische Küstenstadt zu entdecken ? authentisch, smart und direkt.

Gründer Dennis Dickmann verfolgt mit EntdeckePattaya.de einen klaren Ansatz: echte Erfahrungen, intelligente Tools und individuelle Empfehlungen statt austauschbarer Standardinfos. Herzstück ist der PattayaBuddy, ein KI-gestützter All-in-One-Assistent, der Reisende mit Übersetzungen, Orientierungshilfen und lokalen Tipps begleitet. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Karten, Live-Wetter-Widgets und eine Event-Vorschau mit aktuellen Hinweisen zu Festivals, Partys und kulturellen Highlights.

Ein starkes Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von POV-Videos, aufgenommen mit Ray-Ban Meta. Sie werden auf Plattformen wie YouTube, Instagram, TikTok und Pinterest ausgespielt ? und ermöglichen es Nutzerinnen und Nutzern, Pattaya aus der Ich-Perspektive mitzuerleben. Fast so, als wären sie selbst vor Ort.

Für Nightlife-Fans bietet die Seite mit dem kostenlosen GoGo Bar Spinning Wheel ein ungewöhnliches Extra: Mit nur einem Klick wird zufällig eine Bar in Pattaya ausgewählt

– inklusive direkter Weiterleitung zur Google-Maps-Navigation. Das Tool ist öffentlich zugänglich, anonym nutzbar und macht spontane Abende planbar wie nie zuvor.

Auch internationale Gäste profitieren: Inhalte lassen sich mit integrierten Übersetzungs-Tools bequem in andere Sprachen übertragen ? ideal für Reisende, die sich schnell orientieren möchten. So wird EntdeckePattaya.de nicht nicht nur zum Insider-Guide für deutschsprachige Besucher, sondern auch zu einer offenen Plattform für ein weltweites Publikum.

Ein klarer Grundsatz: Kein Login. Keine App. Keine Barrieren. Alles ist frei verfügbar ? von den Live-Feeds über die KI-Unterstützung bis zu den interaktiven Karten. Das unterscheidet die Seite deutlich von klassischen Angeboten und sorgt für maximale Nutzerfreundlichkeit.

Neben den Tools steht vor allem eins im Mittelpunkt: die Community. Ob in Kommentaren, Tipps, Social-Media-Gruppen oder persönlichen Nachrichten ? die Nutzer:innen von EntdeckePattaya.de tauschen sich aktiv aus, geben echte Empfehlungen weiter und helfen einander. Hier entsteht kein bloßer Datenkatalog, sondern eine digitale Begleitung mit Gesicht, Meinung und Herzblut.

EntdeckePattaya.de zeigt Pattaya auch jenseits gängiger Klischees. Die Plattform richtet sich nicht nur an Männer, sondern betont gezielt auch Perspektiven für Frauen

– inklusive Tipps zum Nightlife, das vielen bislang als rein männlich galt. Damit durchbricht die Seite stereotype Vorstellungen und zeigt: Pattaya ist vielseitiger, sicherer und inklusiver, als viele denken ? auch und gerade in der Nacht.

Die Hauptzielgruppe sind deutschsprachige Reisende ab 40 Jahren, die Wert auf Verlässlichkeit, Übersicht und Alltagstauglichkeit legen. Anders als viele Plattformen, die Pattaya auf das Nachtleben reduzieren, zeigt EntdeckePattaya.de die ganze Bandbreite der Stadt ? inklusive digitaler Tools, die den Aufenthalt vor Ort einfacher machen.

Auch musikalisch setzt das Projekt Akzente: Unter dem Künstlernamen Dig Master veröffentlichte Dickmann die Single „Welcome to Tomorrowland Thailand“. Der Track ist über DistroKid auf Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music und weiteren Streamingdiensten verfügbar. Damit bringt das Projekt die Energie kommender Mega- Events auch akustisch nach Pattaya ? als Teil der Idee, Musik und Reise zu einem digitalen Erlebnisraum zu verbinden.

„Unser Ziel ist es, Pattaya nicht nur als Party-Stadt zu zeigen, sondern als echten Ort mit Tiefe, Vielfalt und digitalen Möglichkeiten. Wir wollen Reisende begleiten ? live, interaktiv und auf Augenhöhe.“ ? Dennis Dickmann, Gründer von EntdeckePattaya.de

Über EntdeckePattaya.de

EntdeckePattaya.de ist die erste deutschsprachige Plattform, die die thailändische Küstenstadt Pattaya ? gelegen in der Provinz Chon Buri ? in Echtzeit abbildet. Mit KI- Assistenz, Live-Content, interaktiven Tools, Übersetzungsfunktionen, Community-

Beteiligung und musikalischen Projekten bietet die Seite smarte und authentische Impulse für Touristen, Expats und digitale Entdecker.

Pressekontakt:

Dennis Dickmann Founder ? EntdeckePattaya.de / DigiAds44

info@entdeckepattaya.de