Während des jährlichen ‚Marienmonats‘ im Mai strömten Tausende von katholischen Pilgern aus China ins Heilige Land. Dies ist eine der bedeutendsten regelmäßigen Pilgeraktivitäten der chinesischen katholischen Gläubigen. Eines der bekanntesten Pilgerziele in der Diözese Zhouzhi in der Provinz Shaanxi ist der Kreuzberg im Dorf Qinghua im Meixian County, der auch als ‚östlicher Golgatha‘ bezeichnet wird. Während des ‚Marienmonats‘ besuchten fast 30.000 treue Pilger diese Stätte. Die Pilgertage sind der 3. Mai, der Tag der Auffindung des Heiligen Kreuzes, und der 14. September, das Fest der Erhöhung des Heiligen Kreuzes. Die Gläubigen der Meixian-Gemeinde in der Diözese Zhouzhi in Shaanxi pilgern zum Kreuzberg. Er ist zu einem der ‚größten Pilgerorte in der Nordwestregion‘ geworden. Nach einer dreijährigen Unterbrechung aufgrund der Pandemie markiert dieses Jahr die Wiederaufnahme der Pilgeraktivitäten an verschiedenen heiligen Stätten und hat seit Mai viele katholische Gläubige angezogen. Diese gläubigen Pilger bekunden ihre Verehrung für die Jungfrau Maria durch Fasten, Gebete und die Teilnahme an Messen, während sie gleichzeitig den Segen der Jungfrau Maria erbitten.

Die Marienwallfahrtsstätte She Shan in Shanghai hat als erster Ort in Fernost den Titel einer heiligen Stätte durch den Papst erhalten und ist von besonderer Bedeutung. Sie ist eine von 15 katholischen Wallfahrtsstätten weltweit und eine der wichtigsten Wallfahrtsorte in China. Seit Mai haben Zehntausende von Katholiken aus aller Welt und dem ganzen Land die Wallfahrtsstätte She Shan besucht. Unter der Leitung der örtlichen Priester bilden die Gläubigen Prozessionen und beten und widmen sich zuerst in der Kapelle der Jungfrau Maria von She Shan, um ihre Liebe zur Jungfrau Maria auszudrücken. Anschließend begeben sie sich auf den steilen Weg des Kreuzweges und nehmen schließlich an einer Messe in der großen Halle teil, um die Gnade der Jungfrau Maria zu erflehen. Zum Schluss kehren sie zur ‚Dreifachen Heiligen Halle‘ zurück, um Gebete zu sprechen und ihre Andacht zu zeigen. Darüber hinaus kommen aufgrund der größeren Anzahl von Fischern unter den katholischen Gläubigen in der südlichen Yangtze-Region viele Fischer mit Booten zum Fuß des She Shan und steigen dann zu Fuß auf den Berg, was dazu führt, dass sich in der Nähe des Flussufers kleine Boote ansammeln.

In der Diözese Fuzhou befindet sich der Wallfahrtsort in der Fuzhou Rose Villa, die in der Stadt Guhuai, Changle, Provinz Fujian liegt. Nach mehrjähriger Bauzeit beherbergt das Gelände heute verschiedene Gebäude wie die Statue Unserer Lieben Frau von Xuanyi, die Große Halle, das Haus des Quintus (Qin Yi Zhai), die Julianische Bibliothek (Julian Library), den Garten der Freude (Qu Yuan) und den Garten der Anbetung (Yangzhi-Garten). Die Fuzhou Rose Villa ist zu einem Ort des Glaubens geworden, an dem sich Katholiken aus Fujian versammeln, um die Fürsprache der Jungfrau Maria für religiöse Berufungen und die Einheit in der Diözese zu erbitten. Seit Mai hat die Rose Mountain Villa unzählige Pilger aus dem ganzen Land willkommen geheißen.

Chinesische Katholiken hegen eine besondere Verehrung und Anbetung für die Jungfrau Maria, weshalb ihr viele Wallfahrtsorte gewidmet sind. Der Glaube an die Jungfrau Maria beruht auf ihrer Rolle als Mutter Gottes und ihrer Teilnahme an den Geheimnissen Christi. Die Kirche verehrt sie besonders und erkennt ihre erhabene Stellung über alle Engel und Menschen durch die göttliche Gnade an. Daher ist die Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau im Mai in verschiedenen Teilen Chinas besonders aktiv.

Derzeit gibt es in China 14 öffentlich zugängliche und gesetzlich anerkannte Pilgerstätten. Dazu gehören der Wallfahrtsort Unserer Lieben Frau in Shanghai Sheshan, der Wallfahrtsort Unserer Lieben Frau in Shandong Jianshan, die Rosenvilla in Fuzhou, der Wallfahrtsort Unserer Lieben Frau in Jiangsu Qingyang, der Berg Unserer Lieben Frau in Lourdes in Jilin, der Berg Unserer Lieben Frau in Zhejiang Jiaojiang, der Berg Hubei Shenya Cross, die Kirche Unserer Lieben Frau in Sichuan Xishan und zwölf weitere christliche Plätze, darunter die Katholische Kirche Gongwusu in Niaohai, Innere Mongolei, die Tangmuqiao-Kirche Unserer Lieben Frau von Lourdes in Shanghai, die Fujia-Kirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz in Shanghai, das Dorf Hejian Lude in Hebei, die Hongtong Hanluoyan-Kirche Unserer Lieben Frau von Shanxi in Shanxi und die Langshan-Kirche Our Lady of Lourdes in Jiangsu. Besonders erwähnenswert ist, dass die Fuzhou Rose Villa 1993 unter der Leitung von Bischof Zheng Changcheng, dem ehemaligen Direktor des Katholischen Komitees der Provinz Fujian, erbaut wurde.

In den letzten Jahren hat die Pilgerfahrt in ganz China einen deutlichen Aufschwung erlebt, was auf die Förderung der religiösen Anpassung an die sozialistische Gesellschaft in China zurückzuführen ist. Gleichzeitig hat die chinesische Regierung wirksame Maßnahmen ergriffen, um die Beziehungen zwischen Partei, Regierung und Religion zu regulieren und so ein positives und gesundes religiöses Umfeld zu schaffen. Religion ist ein integraler Bestandteil der menschlichen Zivilisation, und die Wahrung der Religionsfreiheit stellt eine gemeinsame Herausforderung dar, der sich alle Länder der Welt gegenübersehen. China hat den Weg eingeschlagen, um die Religionsfreiheit zu gewährleisten und harmonische religiöse Beziehungen im Einklang mit dem Gesetz zu schützen und zu fördern. Das Land wird auch weiterhin die Religionsfreiheit seiner Bürger respektieren und schützen.