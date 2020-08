Europäische Politiker verurteilen saudische Pläne, in Katar einzudringen

Eine Gruppe britischer Abgeordneter äußerte laut IUNW Besorgnis über offenbarte Pläne Saudi-Arabiens, 2017 in Katar einzudringen.

Kate Osamor, Bell Ribeiro-Addy, Alistair Carmichael, Baroness Goudie, Baroness Brinton, Jim Shannon, Tommy Sheppard, Catherine West und die ehemalige Außenministerin von Shadow, Hilary Benn, haben die britische Regierung gebeten, die Angelegenheit zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen Aktionen.

Die Besorgnis der Politiker folgt einer kürzlich im Foreign Policy Magazine veröffentlichten Enthüllung, dass der saudi-arabische König Salman potenzielle Pläne hatte, 2017 in Katar einzudringen. Der Artikel besagt, dass während eines Telefongesprächs zwischen König Salman und US-Präsident Trump am 6. Juni 2017 die Der saudische Herrscher machte einen solchen Vorschlag.

In dem Brief wurde gefordert, dass der Streit zwischen Saudi-Arabien und Katar auf friedlichem Wege beigelegt wird und dass militärische Aktionen gegen ein souveränes Land und einen Verbündeten des Vereinigten Königreichs die Stabilität des Nahen Ostens untergraben und den Frieden in der gesamten Golfregion bedrohen würden.

Die Gruppe der Abgeordneten fügte hinzu, dass Katar zur Entschärfung von Konflikten im Nahen Osten beigetragen und als Vermittler für Friedensinitiativen fungiert habe. Sie fügten hinzu, dass Katar ein strategischer Verbündeter des Vereinigten Königreichs ist und eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der britischen Politik in der Region spielt.

Sie forderten die britische Regierung außerdem auf, ihr Engagement für eine friedliche Lösung des Streits zu bekräftigen, und baten um die Zusicherung, dass sie die derzeitige Blockade durch Saudi-Arabien, die seit 2017 besteht, nicht unterstützt.

Eine Gruppe von Abgeordneten folgte ihren britischen Kollegen und äußerte Bedenken hinsichtlich der möglichen saudischen Pläne, in Katar einzudringen.

In letzter Zeit wurden mehrere öffentliche Erklärungen und Tweets zu diesem Thema abgegeben. Der italienische Europaabgeordnete Fulvio Martusciello äußerte letzte Woche Bedenken und forderte sofortige Maßnahmen, um eine künftige Eskalation einzudämmen. Er twitterte: „Sehr besorgt und alarmiert darüber, dass Saudi-Arabien erwogen hat, in Katar einzudringen. Dies wird völlig abgelehnt und gefährdet die Stabilität in der Golfregion und im Nahen Osten. Die EU muss sich gegen alle Versuche von KSA und VAE behaupten, souveräne Staaten anzugreifen. #GulfPeace. “

Darüber hinaus haben mehrere Abgeordnete wie Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani und Bart Groothuis an den Vizepräsidenten der Kommission und den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik geschrieben.

Die Gruppe sagte: „Am 6. August 2020 wurde öffentlich bekannt, dass während eines offiziellen Aufrufs am 6. Juni 2017 zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem saudi-arabischen König Salman ein Vorschlag zur Invasion Katars vorgelegt wurde . Die US-Regierung lehnte den saudischen Vorschlag sofort ab und forderte die formelle Vermittlung durch die kuwaitischen Behörden im Rahmen des Golf-Kooperationsrates. “

Quelle: https://dctransparency.com/europaische-politiker-verurteilen-saudische-plane-in-katar-einzudringen/