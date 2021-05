„Finanzielle Freiheit mit Dropshipping“ ist ein Amazon-Bestseller

„Dieses Buch kann als Nachschlagewerk und seriöse Dropshipping-Business-Anleitung zugleich genutzt werden.“ So beginnt die Rezension des Amazon-Nutzers EASYWAY, nachdem er das Buch „Finanzielle Freiheit mit Dropshipping“ von Fabian Siegler gelesen hat. Leserinnen und Leser schätzen die Ratschläge und Expertise des Autors. Und der Erfolg gibt ihm recht. Am 14. Mai 2021 war das Buch zuletzt ein Amazon-Bestseller im hart umkämpften Themenfeld „Jobs & Nebentätigkeiten“.

Der Inhalt

Wovon sind die zahlreichen bisherigen Leser so begeistert? Sprich, worum geht’s in dem Buch? Autor Fabian Siegler erläutert darin nachvollziehbar alles rund um das Erfolgs-Zauberwort „Dropshipping“. Dahinter steckt einfach ausgedrückt das Konzept, dass Endkunden bei einem Händler bestellen und bezahlen und dieser die Bestellung sowie die Zahlung an den Produzenten weiterleitet. Am Ende sendet der Produzent die Ware direkt zum Endkunden.

„Das Tolle an Dropshipping ist, dass die Händler ohne viel Kapital von zu Hause aus ein eigenes Unternehmen starten und betreiben können“, so der Erfolgsautor. Angeleitet durch das Buch ergibt sich für Start-ups, Studenten oder auch Arbeitssuchende die Möglichkeit, einfach in die gewinnbringende Selbstständigkeit zu starten. Der Händler muss kein Lager betreiben, Mitarbeiter bezahlen oder einen Fuhrpark mit Lieferfahrzeugen betreiben. Eine E-Commerce-Website mit einem einfachen Verwaltungsprogramm wie z. B. Dropmatix reicht, um schnell loszulegen.

Der Autor

In neun leicht verständlichen Kapiteln erklärt Fabian Siegler unter anderem die Vor- und Nachteile des Streckengeschäfts, wie man für ein solches Unternehmen wirbt, wie man zum idealen Verkaufspreis gelangt und auch, wie man mit der DSGVO umgehen sollte. Siegler selbst ist einer der jüngsten eBay-Powerseller und Sachverständiger für Dropshipping und Internetmarketing.

Mehr auf www.amazon.de