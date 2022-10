Freusel startet und bietet zuckersüße Geschenkideen für Babys

Freusel.de steht in den Startlöchern und ist auf Entwicklung und Vertrieb von kreativen Ideen und personalisierten Babygeschenken für Neugeborene und frisch gebackene Eltern spezialisiert. Hinter dem Markennamen Freusel verbirgt sich gleichzeitig der Slogan: „Freude selber gestalten“.

Die Frage nach dem Startpunkt für die Idee „Freusel“ beantwortet Mitgründer Sascha Gillessen:

„Kurz und knapp: Die Schwangerschaft und die Geburt unseres Babys. Wir wurden in den letzten Monaten aus allen Richtungen gefragt, was man uns und unserer Kleinen zur Geburt schenken darf. Diese Frage ist irgendwann gar nicht mehr so einfach zu beantworten, will man nicht den x-ten Body in Größe 56 und den 100. Schnuller in Rosa erhalten.“

Eine Geburt ist etwas Hochemotionales, mit der auch immer ganz persönliche Erinnerungen verbunden sind. Daher haben sich die beiden Gründer natürlich auch die Frage nach dem richtigen Geschenk zur Geburt gestellt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wirklich wertvolle Geschenke immer mit Erinnerungen verbunden sind, die bleiben.

Aus diesen Überlegungen entstand Freusel. Die Brand steht für Individualisierung und Personalisierung und möchte Erinnerungen an einen der schönsten Augenblicke im Leben bewahren. Nämlich die Erinnerungen an die ersten Lebenswochen nach der Geburt. Diese wundervolle Zeit ist von Veränderungen gekennzeichnet, doch vergeht rasant.

Die Produkte von Freusel möchten die Erinnerungen erhalten und sollen die Werte Freude, Liebe und Kreativität reflektieren.

Die letzten Wochen waren intensiv, aber die Mühen haben sich gelohnt. Aktuell laufen im Team die letzten Vorbereitungen zum Launch. „Ein großer Dank an das gesamte Team für die Entwicklung der spannenden, kreativen und unvergesslichen Geschenke zur Geburt und der zugehörigen Vermarktungsstrategien“, sagt Sascha Gillessen.

Zum Start werden fünf verschiedene Tiermotive (Bär, Erdmännchen, Hase, Löwe und Otter) angeboten, die dann mit dem Fußabdruck des Babys versehen werden. Jedes kreative Set enthält einen Motivdruck, einen Stempel, der Kontakt zwischen Tinte und Haut des Babys vermeidet, und einen Bilderrahmen.

Ab sofort sind die Produkte unter www.freusel.de erhältlich. In Kürze werden diese ebenfalls bei den großen Online-Händlern, wie Amazon oder Otto, zu finden sein.

Kontakt

a-Gil UG (haftungsbeschränkt)

Sascha Gillessen

Eifelstr. 84

52224 Stolberg

Deutschland

Tel.: +49 2402 3837407

E-Mail: hallo@freusel.de