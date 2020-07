Gebrauchte industrielle Mischer für die Lebensmittelindustrie der Firma Progressu

Sie interessieren sich dafür einen gebrauchten industriellen Mischer für Ihren Betrieb zu kaufen? Dann sind Sie hier bei Progressu richtig. In den folgenden Zeilen haben wir für Sie alle wichtigen Infos zu diesem Thema zusammengefasst.

Eine absolut wichtige Phase der Umwandlung von rohen Zutaten in Lebensmitteln, welche verzehrt werden, ist das „Blending“ oder auch „Mixing“ genannt. Die Konsistenz muss im Produkt erzeugt werden, dies ist ein wirklich wichtiger Prozess, denn es wird bei Köchen und auch Verfahrenstechnikern als absolut grundlegend und voraussetzend angesehen. Diese wichtige Bedeutung sollte also auf keinen Fall unterschätzt werden. Selbst wenn Sie die richtigen Zutaten und verschiedenste Aromen haben, dann ist dieses Rezept allein noch lange kein gutes Essen. Es muss auf jeden Fall immer auch sehr gut gemischt sein. Ganz besonders wichtig bei diesem Vorgang sind die Textur, der Geschmack, die Farbe und natürlich das Aussehen des Nahrungsmittels, denn das Auge isst ja bekanntlich immer mit.



Ebenso fordert die Lebensmittelindustrie ein enorm hohes Mass an Konsistenz, was Ihnen der richtige industrielle Mischer bieten kann.

Paddle Mischer

Sogenannte „Paddle Mischer“ wurden extra für die Lebensmittelindustrie entwickelt und extra mit einem speziellen direkt angetriebenem Getriebe entworfen, welches leise und immer zuverlässig arbeitet. Durch einen Paddle Mischer profitieren Sie von einer gleichmäßigen, sanften und zugleich schnellen Mischmethode. Somit können Sie sie auch für die ganz empfindlichen Produkte der Lebensmittelindustrie verwenden. Man kann die Mischmaschinen für viele verschiedene Arten von Lebensmitteln verwenden, wie zum Beispiel: unterschiedliche Salate (Nudelsalat, Krautsalat, nasse Salate), oder bis hin zu Dressings, wie Mayonnaise, Ketchup oder andere Soßen. Ein Paddel Mischer kann alle Zutaten problemlos mischen und das ohne grössere Stücke zu zerbrechen.

Der Ribbon Blender

Bei industriellen Ribbon Blenders handelt es sich um multifunktionale und absolut effiziente Mischmaschinen zum „blenden“ oder mischen von unterschiedlichen Lebensmittelzutaten. Bei der Lebensmittelindustrie handelt es sich um den wichtigsten Endverbraucher der sehr gefragten Ribbon Blender. Nicht allein, wegen der vielen verschiedenen Anwendungen, welche er den Betrieben bietet. Dazu kann man zum Beispiel zählen: Kaffee, Lebensmittelfarbe, Mehl, Zucker, Gewürze, Salz, Brotmischungen, Kuchen, Salsa Mischungen, Teemischungen, Snacks oder auch Tiefkühlgemüse.

Ebenso werden diese Mischer auch oft für die Herstellung von Haustierfutter oder auch für andere Tierfutter verwenden. Was auch nicht ungewöhnlich ist, ist das zum Beispiel Hackfleisch und Gemüse in dieser Art Mischer gemixt werden.

