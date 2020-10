Global 3D Printing Gases Market: Branchenanalyse Größe nach Art, nach Technologie, nach Lagerung, Nach Endverbraucher, nach Geographischem Umfang und Prognose 2026

3D-Druck Gase Marktgröße Und Prognose

Der Markt für 3D-Druckgase wurde 2018 mit 35,5 Mio. USD bewertet und wird sich bis 2026 auf 77 Mio. USD belaufen, was einem CAGR von 10,2% von 2019 bis 2026 entspricht.

Die Steigende Nachfrage nach 3D-druckgasen aus einer Reihe von Endverbraucherbranchen wie design und Fertigung, Gesundheitswesen, automotive und anderen treibt vor allem die expansion des Marktes an. Der Global 3D Printing Gases Market report bietet eine ganzheitliche Marktanalyse. Der Bericht gibt eine vollständige Bewertung der schlüsselsegmente, Entwicklungen, Treiber, Hemmnisse, Wettbewerbslandschaft und Elemente, die an einer beträchtlichen position da draußen teilnehmen.

Was ist 3D-Druck?

Die additive Fertigung oder der 3D-Druck ist erforderlich, um in verwalteten Umgebungen mit minimaler Werbung von Lieferungen und Prozessen zu Verunreinigungen, um hochwertige waren zu liefern, durchgeführt werden. Gase, die argon, Stickstoff oder benzinmischungen ähneln, stellen die inerten Atmosphären dar, die erforderlich sind, um die übermäßigen Toleranzanforderungen dieses Bereichs zu erfüllen. Die 3D-druckgase werden zur Verbesserung der 3D-Druckkomponenten eingesetzt. Sie werden zusätzlich verwendet, um Feste Dehnung zu erhalten, um eine stabile Druckeinstellung zu schaffen, das verklumpen von Pulver in Futterrohr zu verringern und die thermische Belastung durch allmähliche Kühlung zu Steuern, um halbdeformitäten zu stoppen.

Globale 3D-Druck Gase Marktübersicht

Die zunehmende Einführung von 3D-druckgasen in der Industrialisierung, im Wandel der Technik und im medizinischen Bereich dürfte im Laufe des Prognosezeitraums die Haupttreiber des 3D-druckgase-Marktes sein. Die steigenden Ausgaben für Entwicklungs-und wachstumsaktionen im 3D-Druck sind ein wesentlicher Faktor, der die Nachfrage nach 3D-druckgasen stärken und die expansion des Marktes vorantreiben soll. Darüber hinaus ist die steigende Nachfrage nach 3D-druckgasen aus unterschiedlichen Endverbraucherbranchen wie design und Fertigung, Gesundheitswesen, automotive und vielen anderen ein weiterer Treiber, der den marktfortschritt vorantreiben wird. Darüber hinaus kann die zunehmende Akzeptanz aus dem Benzin-und ölsektor für 3D-druckgase die expansion des Marktes fördern.

Es gibt spezifische Hemmnisse und Herausforderungen, vor denen der Markt für 3D-Druckgase stehen kann. Der übermäßige Produktionswert und strenge Richtlinien und Regeln sind einige Komponenten, die den marktfortschritt verbieten können.

3D-Druck Gase Markt nach Typ

• Stickstoff

• Argon

• Gasgemisch

Der Bereich Gasgemische wird aufgrund der großen Funktionen innerhalb der Endverbraucherbranchen wie design & manufacturing und well being care voraussichtlich der am schnellsten wachsende Bereich im 3D-Druckgasemarkt sein.

3D-Druck Gase Markt nach Technologie

Stereolithographie

• Laser-Sintern

• Poly-jet-Technologie

• Others

Die Stereolithographie-phase ist das wichtigste segment und wird voraussichtlich im Laufe des Prognosezeitraums Ihre Dominanz fortsetzen.

3D-Druck Gase Markt durch Lagerung

Zylinder & verpackt

Händler Flüssigkeit

• Tonnage

Der Zylinder & verpackte Benzin-vertriebsmodus hält den wichtigsten Marktanteil im 3D-druckgasmarkt. Mit der steigenden Nachfrage dürften sich der tonnagevertrieb und der Dienstleister liquid distribution im Verlauf des prognoseintervalls jedoch zusätzlich erheblich entwickeln.

3D-Druck Gas Markt durch Endverbraucher

• Gesundheitswesen

• Verbrauchsgüter

• Design und Herstellung

• Others

Das Segment Design & manufacturing unter dem Endverbraucherbereich macht den wichtigsten Marktanteil aus und dominiert den Markt für 3D-Druckgase. Der Gesundheitssektor wird jedoch im Laufe des Prognosezeitraums die am schnellsten wachsende phase im 3D-druckgasmarkt sein.

3D-Druck Gase Markt nach Geographie

• Nordamerika

• Europa

• Asien-Pazifik

• Rest der Welt

Nordamerika dominiert den 3D-Druck als Markt und hält den wichtigsten Marktanteil. Der Asiatisch-pazifische Raum wird jedoch der am schnellsten wachsende Markt für den 3D-druckgasmarkt sein. Wachsende Nationen wie Indien dürften ein wachsender Markt sein. Die expansion im Asiatisch-Pazifischen Raum wird vor allem durch Komponenten wie die Entwicklung im design & manufacturing, healthcare, consumer products und automobiles Geschäft vorangetrieben, um nur einige zu nennen.

Schlüsselakteure Im Markt für 3D-Druckgase

Die Linde-Gruppe

• BASF SE

• Air Liquide S. A.

• Air Products und Chemicals Inc.

• Praxair Inc.

• Messer Group

• Iwatani Corporation

• Airgas Inc.

• Matheson Tri-Gas, Inc.

• Iceblick Ltd.