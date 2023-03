Global Alliance for YOUth startet Code4YOUth-Hackathon

Bis 25. April am Hackathon von HCLTech teilnehmen und gewinnen



NOIDA, INDIEN, 02. März 2023 — Die Global Alliance for YOUth startet gemeinsam mit den Partnern Nestlé, HCLTech, Microsoft und Publicis den ersten Hackathon, Code4YOUth. Durchgeführt wird der Hackathon von dem globalen Technologieunternehmen HCLTech. Er soll die digitale Integration fördern, Kreativität wecken und junge Menschen bei der Entwicklung digitaler Kompetenzen unterstützen.



Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind derzeit weltweit 70 Millionen junge Menschen arbeitslos, Tendenz steigend. „Junge Menschen sind eine Quelle der Inspiration und Kreativität. Vor dem Hintergrund der digitalen Revolution ist es sehr sinnvoll künftige Generationen einzuladen, uns bei der Entwicklung innovativer und inklusiver Lösungen zu helfen, um einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Geräten und zum Internet zu erreichen“, erklärt Laurent Freixe, CEO Zone Lateinamerika von Nestlé und Vorsitzender der Global Alliance for YOUth.



Gesucht: Lösungen für vier Herausforderungen der internationalen Digitalisierung



Alle Teilnehmer des Hackathons werden sich virtuell treffen und gemeinsam an Lösungen für diese vier verschiedene Herausforderungen arbeiten:

Digital Inclusivity: Mehr Menschen Zugang zum Internet und zu digitalen Geräten verschaffen und ihnen die Möglichkeit geben, die nötigen Fähigkeiten zu entwickeln, um diese zu nutzen.

Skilling for Success (Qualifizierung für den Erfolg): Suche nach Möglichkeiten relevante digitale Lernerfahrungen für alle zugänglich zu machen.

Psychische Gesundheit: Entwicklung digitaler Werkzeuge und Dienste zur Förderung des Wohlbefindens der Menschen, einschließlich der Verhinderung von negativen Auswirkungen, die durch den Umgang mit digitalen Plattformen entstehen können.

Digitaler Zugang: Gestaltung von Produkten, Dienstleistungen, Fahrzeugen und Gebäuden (Umgebungen), die Menschen mit Behinderungen nutzen können.