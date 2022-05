Grand City Properties lanciert Mieterbindungsprogramm mit dem Ziel, hohe Standards im digitalen Bereich zu erreichen

Grand City Properties (GCP) hat ein Mieterbindungsprogramm ins Leben gerufen. Das Programm wird den Mietern weiterhin einen hervorragenden Kundenservice bieten, während im digitalen Bereich Ziele gesetzt wurden. Katrin Petersen, Leiterin der Kommunikations- und Marketingabteilung von GCP, gibt Auskunft über das Programm und seine Ziele.

Wie kam es zu dem Mieterbindungsprogramm?

Grand City Properties hat eine sehr hohe Kundenzufriedenheitsrate von 97%. Wir wollen diese hohe Zufriedenheitsrate beibehalten und die höchsten Standards im Mieterservice setzen. Auch im digitalen Bereich wollen wir hohe Maßstäbe setzen. Zufriedene Mieter sind Langzeitmieter. Das GCP-Mieterbindungsprogramm ist ein digitales Leuchtturmprojekt in der Immobilienwirtschaft. Wir haben das Treueprogramm mit der Service-App kombiniert, um die digitale Reise des Kunden nahtlos zu gestalten.

Wie funktioniert das Ganze und welchen Nutzen haben die Mieter davon?

Die Mieter von Grand City Properties sammeln Treuepunkte für die Erfüllung von Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrem Mietverhältnis. Die Punkte werden dann in Guthaben auf ihrem Konto umgewandelt. Wir möchten, dass unsere treuen Kunden etwas für ihre Treue zurückbekommen. Mit dem Programm soll ein positiver Nebeneffekt erzielt werden. Das Programm belohnt die Kunden und fördert verschiedene Themen wie Energiesparen und den sorgfältigen Umgang mit Wohnraum. Das Mieterbindungsprogramm ist ein wichtiger Bestandteil unserer Service-App. Die Kunden erhalten ihre ersten Treuepunkte nach Abschluss eines Mietvertrags. Die Punkte werden dann laufend gesammelt. Punkte gibt es zum Beispiel für die pünktliche Zahlung der Miete.

Wie war die Reaktion auf das Programm?

Es wurde von unseren Kunden gut angenommen. Fast 2.000 Mieterhaushalte haben GCP-Treuepunkte gesammelt. Immer mehr Mieter machen mit. Das Programm hat einen Nerv bei den Kunden getroffen. Wir sind dabei, das Programm weiterzuentwickeln und zu ergänzen. Zum Beispiel wollen wir die Treuepunkte bei Drittanbietern einlösbar machen.

Was können die Mieter in Bezug auf digitale Angebote von GCP erwarten?

Wir haben das Treueprogramm in die GCP-Service-App integriert. Es ist nun ein Teil des umfassenden digitalen Kundenservices von GCP. Im digitalen Bereich bieten wir virtuelle Wohnungsbesichtigungen und die Möglichkeit, Mietverträge digital abzuschließen. Für Bestandsmieter gibt es eine 24/7-Erreichbarkeit mit Handy-Chat, regelmäßige digitale Mieteraktionen und die GCP-App, die vor sechs Jahren eingeführt wurde. Die App bietet digitale Karten, die für die Mieterprozesse wichtig sind. Seit dem Start im Jahr 2021 wurde die Service-App rund 37.000 Mal heruntergeladen.

GCP ist mehrheitlich im Besitz des börsennotierten Unternehmens Aroundtown SA. Avisco, das von dem Unternehmer Yakir Gabay kontrolliert wird, hält über 10 % an Aroundtown, und Blackrock hält 5 % der Anteile an Aroundtown. Die Gruppe besteht aus weiteren wichtigen Aktionären wie Norges, Vanguard, Allianz, BNP Paribas, Japans staatlichem Investmentfonds, Aliance-Bernstein, Dekabank, State-Street, Bank of Montreal und vielen anderen. Zu den wichtigsten Anleiheinvestoren in Aroundtown gehören die EZB, GIC, Union Investment, DB, UBS, CS, M&G, Pictet, Credit Agricole und viele weitere große internationale institutionelle Anleger.

