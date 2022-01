HCL baut Partnerschaft mit ams Osram zur digitalen Transformation aus

Strategische IT-Service-Partnerschaft beschleunigt Innovation und Wachstum

PREMSTÄTTEN, Österreich und NOIDA, Indien – 20. Januar 2022 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, baut seine strategische Transformationspartnerschaft mit ams OSRAM aus. Ziel ist es, die wichtigsten Geschäftsprozesse eines der führenden Anbieter für optische Lösungen zu digitalisieren und die Standardisierung von Enterprise Resource Planning- sowie Customer Relationship Management-Systemen im gesamten Unternehmen voranzutreiben. HCL verantwortet auch weiterhin die Integration der IT-Infrastruktur für diesen Kunden.

Die Partnerschaft steigert die digitalen Fähigkeiten von ams OSRAM und verbessert die weltweite IT-Operations-Exzellenz durch eine höhere Agilität und Skalierbarkeit. Dazu entwickelt und betreibt HCL ein modernes Fundament mit Rechenzentren, hybrider Cloud und Netzwerk-Transformation. Darüber hinaus verbessert HCL das Nutzererlebnis durch den verstärkten Einsatz von KI, Automatisierung und Self-Service-Funktionen, IT-Service-Management, Prozessmodernisierung sowie Service-Integration und -Management.

ams OSRAM hat das Ziel, Marktführer für optische Lösungen zu werden. Dazu will das Unternehmen Innovationen durch intelligente Technologien fördern und Kunden in den Bereichen Gebrauchsgüter, Mobilität, Industrie und Gesundheitswesen unterstützen. HCL eignet sich mit seinem umfassenden Know-how im Management komplexer, hybrider Technologieumgebungen und seinem FENIX 2.0 Digital Engineering und Execution Framework ideal, um die digitale Transformation von ams OSRAM zu beschleunigen.

„In unserem Geschäft geht es darum, unsere Kunden zu Innovationstreibern zu machen. Daher ist es wichtig, dass wir einen ebenso starken Transformationsansatz für unsere eigenen Abläufe verfolgen”, sagt Dr. Marcus Harrich, Chief Information Officer bei ams OSRAM. „Wir müssen kontinuierlich und schnell neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen und die vernetzten digitalen Erlebnisse liefern, die unsere Kunden erwarten. HCL hat bewiesen, dass es uns präzise beraten kann, die Schlüsselprozesse in der Halbleiter- und Hightech-Fertigungsindustrie kennt und eine komplexe Transformation bewältigt.”

„Der Ausbau unserer Partnerschaft mit ams OSRAM ist eine hervorragende Möglichkeit, den Erfolg von HCL in Deutschland und der DACH-Region fortzuführen“, erklärt Frank Fehler, Senior Vice President bei HCL Technologies. „Die Entscheidung, unser bestehendes Engagement um diesen zusätzlichen Bereich zu erweitern, ist ein Beleg für das große Vertrauen und die dauerhafte Beziehung, die wir mit ams OSRAM in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben, um gemeinsam die digitale Transformation voranzutreiben.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 11,18 Milliarden US-Dollar. Seine 198.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

