HCL bietet RII-Implementierung auf Microsoft Azure Marketplace an

Unternehmen verbessern damit Kundenerlebnis und Geschäftsstrategien

Noida, Indien – 03. August 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, bietet ab sofort eine vierwöchige Implementierung seiner Lösung RII (Real-time In-store Insights) auf dem Microsoft Azure Marketplace, einem Online-Cloud-Marktplatz mit maßgeschneiderten Branchenlösungen.

Das RII-Angebot ermöglicht IoT-gestützte Erkenntnisse, um die Verkaufsfläche neu zu gestalten und das Einkaufserlebnis zu verbessern. Dazu nutzt RII Technologien für Radarsensorik und Bildgebung. Damit lassen sich exakte demografische Daten und Echtzeit-Standorte von Kunden für Bewegungsmuster im Laden erfassen. So können Unternehmen ungünstige Umgebungsbedingungen vermeiden. Verteilte Computertechnologie und fortschrittliche Modelle der künstlichen Intelligenz verfolgen wichtige Berührungspunkte der Kunden, um kontextbezogene Einblicke zusammen mit Heat Maps und Trendberichten auf anpassungsfähigen webbasierten Dashboards anzuzeigen. Dies erleichtert schnelle taktische und strategische Entscheidungen. Dabei lässt sich die Lösung geräteunabhängig ausführen.

RII nutzt unter anderem verschiedene Microsoft Azure-Komponenten wie IoT Hub, IoT Edge und Azure VMs für verbesserte Speicher-, Server-, Monitoring- und Skalierungsfunktionen. Die Lösung ist einfach zu implementieren, schnell erweiterbar und kann in Branchen wie Einzelhandel, Fertigung und Gesundheitswesen sowie in öffentlichen Räumen wie Büros, Einkaufszentren und Flughäfen eingesetzt werden.

Im Rahmen des Implementierungsprozesses stellt HCL Technologies RII vor und zeigt, wie Einzelhändler Einblicke gewinnen können. Diese ermöglichen es ihnen, Dienstleistungen zu personalisieren und den Ladenbetrieb zu verbessern. Einzelhändler lernen, wie sie kontextbezogene demografische Sets erstellen, sich saisonal anpassen und das Käuferverhalten analysieren.

Mehr zum RII-Beratungsangebot gibt es auf dieser Seite im Azure Marketplace.

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen, die nach innovativen, Cloud-basierten Lösungen suchen, sich mit Partnern zu verbinden, die bereits einsatzbereite Lösungen entwickelt haben.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. März 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,94 Milliarden US-Dollar und seine 150.423 Ideengeber sind in 46 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

