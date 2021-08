HCL gewinnt Strategic Partner Award von Workato

NOIDA, INDIEN – 1. September 2021 – HCL Technologies (HCL), eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, hat den Strategic Partner Award von Workato gewonnen. Das Softwareunternehmen bietet eine leistungsfähige Integrations- und Automatisierungsplattform.

Die Auszeichnung würdigt die Vordenkerrolle und das innovative Integration-as-a-Service-Angebot von HCL für die Bereitstellung von Lösungen mit der Workato-Plattform, um den Erfolg der Kunden zu erhöhen. Sie erkennt auch die Führungsrolle und das Engagement von HCL bei der digitalen Transformation der Kunden an.

Der Award belegt, dass HCLs übergreifende, auf das Ökosystem ausgerichtete Strategie zu einer engen, konsistenten und lösungsorientierten Beziehung mit Workato geführt hat. Durch die Zusammenarbeit haben HCL und Workato den Kunden geholfen, ihre Initiativen zur digitalen Transformation nahtlos zu skalieren. HCL hat auch globale Unternehmen bei der Einführung von Workato-Technologien und organisatorischen Veränderungen unterstützt. So konnten sie Workato-Technologien in Kombination mit den technischen Fähigkeiten von HCL nutzen.

In den letzten Jahren hat HCL die Lösung ADvantage Workato im Rahmen seines Portfolios an Dienstleistungen für die digitale Transformation entwickelt. Sie gewährleistet eine hohe Produktivität und standardisierte Implementierung von Workato-Projekten. Dabei setzt sie bewährte Praktiken aus den Projekterfahrungen von HCL in einer Sammlung von Frameworks und Beschleunigern um.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 175.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de