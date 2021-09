HCL-GLAM-Lösung im Microsoft Azure Marketplace verfügbar

NOIDA, INDIEN – 7. September 2021 – Die Geospatial Linear Asset Management (GLAM)-Lösung von HCL Technologies (HCL), einem der weltweit führenden Technologieunternehmen, ist im Microsoft Azure Marketplace verfügbar. Die HCL IoT WoRKSTM-Lösung wurde in Zusammenarbeit mit den Deep-Learning-Funktionen von Microsoft Azure entwickelt und ist ein maßgeschneidertes Angebot für ‚Asset Heavy‘-Unternehmen, die einen Großteil ihrer wertschöpfenden Anlagen selbst besitzen. Die Zusammenarbeit zwischen HCL, Microsoft und L3Harris entspricht dem übergeordneten Ziel von HCL, End-to-End-Lösungen anzubieten.

HCL IoT WoRKS nutzt sein „Innovation by Design”-Framework, um einen skalierbaren Prototyp zu liefern, der das Geschäft beschleunigt. Die Lösung verwendet Bildanalyse, Geodaten und Deep Learning, um die Überprüfung von Vermögensanlagen, das Vegetationsmanagement, die Standortbewertung und die Reaktionsfähigkeit bei Ausfällen zu verbessern. Dadurch sind besser geplante Arbeitsabläufe, sicherere Vor-Ort-Einsätze und zuverlässige Dienstleistungen für Endkunden möglich.

GLAM wird weltweit als SaaS auf Microsoft Azure angeboten, was höchste Skalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit der Gesamtlösung bietet.

Weitere Informationen zum GLAM-Angebot finden Sie auf dem Azure Marketplace.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 175.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de