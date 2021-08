HCL ist Leader bei Data Center Outsourcing und Hybrid Infrastructure Managed Services

NOIDA, INDIEN – 10. August 2021 – HCL Technologies (HCL), eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, wurde von Gartner, dem weltweit führenden Research- und Beratungsunternehmen, als Leader im Gartner Magic Quadrant 2021 für Data Center Outsourcing (DCO) und Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS) positioniert.

HCL nutzt mit Cloud Smart eine umfassende Suite von branchenorientierten Angeboten, Lösungen und Services, um Unternehmen bei der Business Transformation gemäß ihrer individuellen Anforderungen und Marktbedingungen zu unterstützen. Das Portfolio basiert auf den Kernpfeilern Edge-zentrierte Architekturen, extreme Automatisierung, vollständige Beobachtbarkeit des Stacks und Integrated Intelligent Operations. Damit können Kunden einen schnelleren Geschäftswert aus ihren Investitionen erzielen.

„Unsere Investitionen in die Skalierung unseres Hybrid-Cloud-Geschäfts in Verbindung mit unserer #HCLCloudSmart-Servicesuite helfen Unternehmen dabei, maximalen Geschäftswert aus ihren Cloud-Investitionen zu ziehen“, sagt Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head, Ecosystems, HCL Technologies. „Wir haben ein strategisches Ökosystem von Partnerschaften mit führenden Cloud- und Technologieanbietern. Damit schaffen wir ein intelligentes Portfolio von bahnbrechenden cloudbasierten Branchenlösungen und -services, um die einzigartigen Anforderungen jedes modernen Unternehmens zu erfüllen.”

HCL sieht diese Anerkennung als Bestätigung für seine Innovationen zur Beschleunigung der Transformation und zur Unterstützung der Kunden bei der Bewältigung ihrer organisatorischen Anforderungen, während sie gleichzeitig ihr Geschäftswachstum vorantreiben. HCL kann auf eine lange Tradition in der Bereitstellung intelligenter Lösungen zurückblicken, die digitale Unternehmen durch Hybrid-Cloud-Services unterstützen. Das Unternehmen hat seine Führungsposition seit mehreren Jahren behauptet und ist führend in den Bereichen Hybrid Infrastructure Managed Services und Konsolidierung von Rechenzentren. Dies umfasst auch die Transformation von Services und Cloud-Migration.

Dieser Magic Quadrant bewertet die Fähigkeit der führenden Service Provider, weltweit Data Center Outsourcing und Hybrid Infrastructure Managed Services anzubieten. Er setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Data Center Outsourcing Services – Managed Services für traditionelle Rechenzentrumsumgebungen (Mainframe Managed Services, ERP-Hosting Managed Services, Managed Server und Netzwerkausrüstung), Managed Services für gehostete und private Cloud-Infrastrukturen, Managed Services für Public Cloud- und Edge-Umgebungen (Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS), Data Center Consolidation and Transformation Services, Cloud Migration Services).

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 175.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

