HCL ist Top-Arbeitgeber in Deutschland und 10 weiteren Ländern

Noida, Indien – 25. Januar 2021 – HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, wurde vom Top Employers Institute, einer weltweiten Organisation, die sich für die Beschleunigung des positiven Einflusses von Personalstrategien auf die Arbeitswelt einsetzt, als Top-Arbeitgeber 2021 für seine vorbildliche Personalarbeit ausgezeichnet. HCL hat diesen Status in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Großbritannien, Schweden, Australien, Neuseeland, den Philippinen, Singapur und Südafrika erhalten. In Großbritannien wurde HCL bereits im fünfzehnten Jahr in Folge mit diesem prestigeträchtigen Titel ausgezeichnet.

Die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber zeigt das Engagement eines Unternehmens, durch exzellente Personalpolitik und -praktiken ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen. Durch das Zertifizierungsprogramm des Top Employers Institute können teilnehmende Unternehmen validiert, zertifiziert und als bevorzugter Arbeitgeber anerkannt werden. HCL hat die Standards zur Erlangung der Zertifizierung erfolgreich erfüllt, nachdem es in Bereichen wie Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen, Wohlbefinden sowie Vielfalt und Integration bewertet wurde.

Der mitarbeiterorientierte Ansatz von HCL ist ein Katalysator für den Erfolg des Unternehmens. Es hat immer wieder bewiesen, wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig seinen Kunden innovative Lösungen bereitzustellen. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung der besten Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter und die Verbesserung der HR-Prozesse für kollaborative und zukunftsfähige Arbeitsplätze.

In den letzten vier Jahrzehnten wurden die Geschäftsdynamik und der Einfluss von HCL auf die Gesellschaft durch seine mitarbeiterzentrierte Kultur vorangetrieben. Einer der wichtigsten Bestandteile dieser Philosophie ist die einzigartige Ideapreneurship™-Kultur, in der brillante Ideen und unternehmerischer Geist auf allen Ebenen des Unternehmens und seiner über 159.000 Mitarbeiter zusammenkommen.





Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship™ basiert, ermöglicht Unternehmen einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.



HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. P&P bietet modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und das breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.



Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2020 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,02 Milliarden US-Dollar. Seine 159.682 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com



