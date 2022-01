HCL kauft Data Engineering Services Unternehmen Starschema

BUDAPEST und NOIDA, INDIA – 17. Januar 2022 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat den in Budapest ansässigen Anbieter von Data Engineering Services, Starschema, übernommen. Die strategische Akquisition stärkt HCL im Bereich Digital Engineering und erhöht die Präsenz in Mittel- und Osteuropa. Starschema bietet Beratung, Technologie und Managed Services im Bereich Data Engineering für Global 2000 Unternehmen in den USA und Europa.

Die Übernahme bündelt die Fähigkeiten und die datenorientierte Expertise von Starschema mit der Präsenz von HCL in Branchen, die sich in einem datengetriebenen Wandel befinden. Darüber hinaus verbessert HCL seine Position im Bereich Data Engineering, die ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen next-generation Angebote ist.

„Durch den Zusammenschluss mit HCL können wir unseren strategischen Fokus beibehalten und unsere Data-Engineering-Kapazitäten erweitern, um Kunden eine größere Bandbreite und Tiefe an Dienstleistungen anzubieten“, sagt Tamas Foldi, Gründer und CEO von Starschema. „Als Teil des breiten Technologiedienstleistungsspektrum von HCL werden wir unser Fachwissen im Bereich Data Engineering und neue Datentechnologien nutzen, um die Herausforderungen von Unternehmen zu lösen. Dazu werden wir schnelle, skalierbare Lösungen entwickeln, die Mitarbeitende effektiver und Unternehmen profitabler machen. Dieser strategische Schritt bringt darüber hinaus beispielhafte Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden mit sich.“

„Starschema wird unsere Data-Engineering-Kapazitäten ausbauen und gibt uns die Möglichkeit, seine Lösungen und Talente in Mittel- und Osteuropa zu nutzen“, so Vijay Guntur, President, Engineering und R&D Services, HCL Technologies. „Die Fähigkeiten von Starschema erhöhen unsere Data-Engineering-Kompetenzen in unseren integrierten Lieferzentren auf der ganzen Welt. Engineering-Talente sind auch in Zukunft sehr gefragt. Starschema hat einen spezialisierten Talentpool in einem unserer strategischen Wachstumsbereiche. Durch diese Übernahme sind wir in der Lage, einem breiten Kundenstamm Data-Engineering-Consulting und Nearshore-Zugang zu Digital-Engineering-Services anzubieten.“

Die Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung durch das ungarische Ministerium für Innovation und Technologie und wird voraussichtlich im März 2022 abgeschlossen.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.



HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.



Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 11,18 Milliarden US-Dollar. Seine 197.777 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com





Über Starschema

Starschema ist davon überzeugt, dass Daten die Macht haben, die Welt zu verändern, und dass datengesteuerte Organisationen den Weg weisen. Fortune 100 und kleinere Unternehmen verlassen sich auf Starschema, wenn es darum geht, Daten zu nutzen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, intelligentere Produkte zu entwickeln und Mehrwerte für ihre Kunden, Mitarbeiter und Investoren zu schaffen. Das Team von Starschema geht den härtesten Geschäftsproblemen seiner Kunden auf den Grund, entwirft und implementiert Lösungen, baut die Technologie auf und bietet die benötigten Managed Data Services, um in einer datengesteuerten Welt wettbewerbsfähig zu sein und davon zu profitieren.

Erfahren Sie mehr unter Starschema.com.



Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de