HCL schließt Fünfjahresvertrag mit Wacker Chemie zur IT-Transformation

MÜNCHEN UND NOIDA, INDIEN – 18. August 2021 – HCL Technologies (HCL), eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, hat einen Fünfjahresvertrag mit der Wacker Chemie AG unterzeichnet, einem deutschen multinationalen Chemieunternehmen. Ziel der Vereinbarung ist es, mit Hilfe umfassender IT-Transformationsdienste modernisierte digitale Arbeitsplätze einzuführen und die Servicequalität zu verbessern.

Wacker ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit vier Geschäftsbereichen und derzeit 26 Produktionsstandorten mit Hauptsitz in München. Die Zusammenarbeit mit HCL ermöglicht es Wacker, durch Modernisierung, Standardisierung und Automatisierung erheblich Kosten einzusparen. Mit dem Einsatz KI-gestützter, virtueller Assistenten wird HCL außerdem die Effizienz steigern.

„Wacker möchte die derzeitige Sourcing-Variante durch ein langfristiges Beschaffungsmodell für ‘Next Generation Managed Service’ ersetzen”, sagt Dirk Ramhorst, CIO und CDO der Wacker Chemie AG. „Wir wollten einen Partner, der nicht nur unsere digitale Transformation vorantreibt, sondern auch das ‘Wacker Digital Program’ unterstützt und uns dabei hilft, ein digitaler Marktführer in der chemischen Industrie zu werden. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit HCL unser Serviceangebot vereinheitlicht und so die Effizienz in allen IT-Bereichen verbessert.“

„Deutschland ist ein strategischer Schlüsselmarkt für HCL. Unsere Partnerschaft mit Wacker bestätigt unser kontinuierliches Wachstum in der Region”, sagt Dr. Rolf Frank Fehler, Senior Vice President von HCL Technologies. „Das globale Liefermodell und das regionale Servicemanagement von HCL werden dazu beitragen, den Erfolg von Wacker sicherzustellen.”

