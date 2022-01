HCL schließt strategische OEM-Vereinbarung mit SAP

NOIDA, INDIEN, 3. Januar 2022 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat eine OEM-Vereinbarung mit SAP unterzeichnet. Diese ermöglicht es HCL, die SAP Business Technology Plattform (SAP BTP)-Lizenz mit den eigenen Unternehmensanwendungen von HCL zu bündeln.



Durch diese OEM-Partnerschaft erhalten die Kunden von HCL führende Technologien aus zwei Welten: beispiellose SAP-Funktionalitäten unterstützt durch das fundierte Branchenwissen und die Erfahrung von HCL. Die Zusammenarbeit baut auf der kürzlich angekündigten Allianz zwischen HCL und SAP auf, die Unternehmen dabei hilft, die digitale Transformation und den Übergang in die Cloud mit RISE with SAP zu beschleunigen. In diesem Kontext wird HCL seine Produktpalette und IPs einbringen, um seine Kunden bei ihrer umfassenden Geschäftstransformation zu unterstützen.



HCL ist seit mehr als 25 Jahren Partner von SAP und zeichnet sich derzeit als globaler strategischer Servicepartner aus. Die OEM-Vereinbarung wird diese Zusammenarbeit weiter stärken und HCL dabei helfen, Endkunden auf der ganzen Welt direkt zu beliefern. Sie ermöglicht es HCL außerdem, einen globalen Vertriebskanal aufzubauen und eigene Channel-Partner zu ernennen, die auf SAP BTP basierende Anwendungen und Lösungen, wie die Unternehmensautomatisierungslösung HCL Workload Automation, vertreiben.



Als unabhängiger Softwareanbieter (ISV) kann HCL Technologies seine Kunden nun effizienter und effektiver bei Aufbau, Integration und Erweiterung von Geschäftsanwendungen durch eine Kombination von Technologien für Datenbank- und Datenmanagement, Analytics sowie Anwendungsentwicklung und -integration mit SAP BTP unterstützen. Damit entwickelt HCL branchenrelevante digitale Lösungen und Services und modernisiert gleichzeitig bestehende Anwendungen und Services für seine Kunden. Außerdem kann HCL diese neuen Lösungen auf dem Online-Marktplatz SAP Store anbieten und so seinen Markt vergrößern.





Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.



HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.



Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. September 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,82 Milliarden US-Dollar. Seine 187.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.



