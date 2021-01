HCL sponsort niederländisches Teams in einem der anspruchsvollsten Ozean-Rennen der Welt

Noida, Indien – 13. Januar 2021: HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, sponsert ab sofort das weibliche niederländische Ruderteam Dutchess of the Sea, das an der transatlantischen Ruderregatta Talisker Whisky Atlantic Challenge teilnimmt. Die vier Frauen rudern seit dem 12. Dezember von den kanarischen Inseln als Startpunkt knapp 5.000 Kilometer ohne Stopp zu Nelson’s Dockyard, einer Hafenanlage in English Habour an der Küste von Antigua und Barbuda.

Durch Unterstützung des Teams verstärkt HCL das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit, denn Dutchess of the Sea sammelt Geld für zwei wichtige Zwecke – die Plastic Soup Foundation und die ALS Netherlands Foundation. Diese spiegeln auch die Kernwerte von HCL wider.

Die Plastic Soup Foundation steigert mit Kampagnen über Mikroplastik und Plastikverschmutzung das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Plastik und menschlicher Gesundheit. Die ALS Netherlands Foundation fördert die wissenschaftliche Erforschung der Ursachen und der Möglichkeiten zur Vorbeugung, Heilung und zukünftigen Behandlung der Nervenkrankheit ALS und bietet gleichzeitig eine Kommunikationsplattform für Patienten, Angehörige, Hinterbliebene und deren Umfeld.

HCL legt Wert darauf, die Umwelt und die Gemeinschaften in den Regionen unterstützt, in denen das Unternehmen tätig ist. Zudem setzt HCL einen starken Fokus darauf, weibliche Führungskräfte zu fördern und somit die Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft zu unterstützen. HCL feierte kürzlich den erfolgreichen Abschluss seines globalen Diversity- und Inklusionsprogramms “Women Lead” in Nordeuropa.

Weitere Initiativen, die HCL in den letzten 12 Monaten zur Unterstützung seiner globalen Gemeinden und der Umwelt unternommen hat, sind:

Die HCL Foundation (HCLF), eine gemeinnützige Organisation, setzt sich für die Linderung humanitärer Krisen ein und hilft über 130.000 Menschen bei der Bewältigung von durch COVID-19 verursachten Problemen.

In Großbritannien hat HCL kürzlich das 12. “Get Started”-Programm mit dem Prince’s Trust abgeschlossen, das benachteiligten Jugendlichen hilft, Fähigkeiten in den Bereichen App-Design, Programmierung, Softwareentwicklung und Cybersicherheit zu erlernen.

In Südafrika wird die Partnerschaft von HCL mit Safe-Hub zur Einrichtung eines digitalen Labors zur Verbesserung der digitalen Kompetenz bei jungen Menschen führen.

Das Sponsoring von HCL für das Jugend-Eishockeyteam Göta Traneberg in Stockholm soll die nächste Generation von weiblichen Führungskräften durch sportliche Vorbilder inspirieren.

Diese Bemühungen werden auch durch die Ausrichtung von HCL an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung belegt. Um mehr über die weltweiten CSR-Initiativen von HCL zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.hcltech.com/socially-responsible-business.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 30. September 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,95 Milliarden US-Dollar und seine 153.085 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com.



