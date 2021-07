HCL stattet bp mit digitalem Arbeitsplatz der nächsten Generation aus

Neuartige Nutzererfahrung mit hochklassiger Automatisierung in 64 Ländern

Noida, Indien, 9. Juli 2021 – HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, hat die erste Aufbauphase für den modernen Digital Workplace beim multinationalen Energieunternehmen bp erfolgreich abgeschlossen. Die mehrjährige strategische Partnerschaft mit HCL unterstützt die Transformation der Arbeitsplatzdienste von bp, um die Effizienz zu steigern und ein standardisiertes Nutzererlebnis für die Mitarbeitenden an mehr als 500 Standorten zu schaffen.

HCL hat bereits weltweit Site Support Services und Managed Telephony für 60.000 IT-Anwender bei bp bereitgestellt. Die Einführung von HCL WorkBlaze und DRYiCE OptiBot erhöhte die Effizienz deutlich und unterstützte die schnelle Umstellung auf Remote-Arbeit in der Pandemie. Der Erfolg von HCL bei der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch bessere Omnichannel-Angebote sowie eine verbesserte First Call Resolution führten zu einer fünfjährigen Verlängerung der Partnerschaft. Zudem wurde ihr Umfang mit Global Service Desk, Microsoft Platform Services und Platform Engineering Services erweitert.

„Das Engagement von HCL für den Aufbau einer Beziehung, die über den Vertrag hinausgeht, ist sehr beeindruckend und hat uns die Art von Flexibilität gegeben, die für die Unterstützung der sich ändernden Bedürfnisse unserer Belegschaft während der Pandemie entscheidend war“, sagt Stewart Fry, Senior Vice President, Digital Enterprise & Operations, bp. „In den letzten zwei Jahren hat uns HCL dabei geholfen, eine weltweit einheitliche Support-Struktur für unsere Mitarbeitenden zu schaffen.“

„Der Erfolg, den wir mit bp erzielt haben, gilt als großartiges Beispiel dafür, warum HCL der Partner der Wahl für zukunftsorientierte Unternehmen ist, welche die IT-Servicebereitstellung transformieren wollen“, sagt Sandeep Kumar Saxena, Executive Vice President – UK & Ireland, Diversified Industries, HCL Technologies. „Das Ziel von bp, die User Experience zu optimieren, ist eng mit unserer eigenen Philosophie verbunden, die Mitarbeitende in den Mittelpunkt stellt. Wir sind stolz darauf, einen Digital Workplace der nächsten Generation für einen der größten Namen im Energiesektor entwickelt zu haben.“

