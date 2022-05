HCL stellt 15 Millionen Dollar zur Bekämpfung der weltweiten Süßwasserknappheit bereit

Partnerschaft mit Crowdsourcing-Plattform UpLink des Weltwirtschaftsforums

DAVOS, SCHWEIZ, 25. Mai 2022 — Um die Agenda für den Schutz und die Bewirtschaftung von Süßwasser voranzutreiben, hat HCL eine Partnerschaft mit UpLink geschlossen. Die offene Innovationsplattform des Weltwirtschaftsforums bringt Start-ups mit den Partnern und Finanzmitteln zusammen, die sie für ihre Expansion benötigen. Mit einer Investition von 15 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren trägt HCL dazu bei, die Innovationsagenda für Wasser zu beschleunigen. Dabei wird auf UpLink ein einzigartiges Innovationsökosystem für den globalen Süßwassersektor geschaffen, die so genannte „Aquapreneur Innovation Initiative“.

Diese Initiative stützt sich auf die regionalen Erfahrungen von HCL bei der Förderung innovativer Projekte im Bereich des Wasserschutzes. Sie bringt Entscheider und Vorreiter weltweit zusammen, um die Kooperation verschiedener Interessengruppen zu fördern. Durch den Aufbau dieses Ökosystems ist die Wasserwirtschaft künftig in der Lage, sich weiterzuentwickeln und Süßwasser-Ökosysteme auf der ganzen Welt zu fördern.

Die Zusammenarbeit von HCL und UpLink umfasst den Aufbau eines Ökosystems für Süßwasserinnovationen. Dazu gehören Innovationswettbewerbe, damit die Wasserwirtschaft ihre Lösungen bestehenden Initiativen und Wassernetzwerken vorstellen kann. Gleichzeitig sollen Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden, um Firmen zu fördern und das Bewusstsein für die weltweite Bedeutung von Süßwasser zu stärken.

Zudem wollen HCL und UpLink die Wasserwirtschaft beim Aufbau ihres Know-hows und der Führungskompetenzen unterstützen. Diese Bemühungen tragen dazu bei, die Innovationsagenda für Wasser und die wichtigsten Ideen, Ansätze und Lösungen des Sektors voranzutreiben.

„Heute sind die Süßwasserressourcen weltweit extrem belastet, und jedes fünfte Kind auf diesem Planeten ist von Wasserknappheit betroffen“, sagt Roshni Nadar Malhotra, CEO der HCL Group und Vorsitzende von HCL Technologies. „Wir bei HCL wollen alles tun, um zur Lösung dieser globalen Krise beizutragen. Unsere Partnerschaft mit der UpLink-Plattform des Weltwirtschaftsforums ist ein Schritt in diese Richtung, und unser Ökosystem-Ansatz kann wirklich transformativ sein. Gemeinsam werden wir nicht nur Innovationen in diesem kritischen Bereich fördern und skalieren, sondern auch den Aufbau von Kapazitäten in der Wasserwirtschaft – bei den Aquapreneurs – unterstützen, um innovative Lösungen umzusetzen. Mit der Aquapreneur Innovation Initiative verpflichten wir uns erneut, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen und Innovationen im Bereich des globalen Süßwasserschutzes zu fördern.“

„Die Aquapreneur Innovation Initiative kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt“, ergänzt Olivier Schwab, Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums. „Angesichts der Wasserknappheit, die Regionen auf der ganzen Welt erfasst, müssen wir den Fortschritt im Süßwassersektor beschleunigen und Sicherheit für Menschen und den Planeten schaffen. Die Zusammenarbeit von HCL mit UpLink wird Lösungen der weltweit führenden Innovatoren nutzen und voranbringen. Gleichzeitig unterstützen wir sie bei der Vernetzung mit Initiativen und Netzwerken, damit sie einen Wandel in den empfindlichsten Wassersystemen der Welt bewirken.“

Innovationen im Süßwassermanagement sind auch für die Rolle des Wassers beim Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Das zeigt der heute in Davos veröffentlichte Bericht A Freshwater Future: Without Blue, There Is No Green Economy.

Die Crowdsourcing-Plattform UpLink wurde auf der Jahrestagung 2020 des Weltwirtschaftsforums in Zusammenarbeit mit den Gründungspartnern Salesforce und Deloitte gestartet. Sie fördert Innovationen über ensprechende Wettbewerbe. UpLink hat inzwischen mehr als 30 Wettbewerbe durchgeführt und über 260 Unternehmer mit innovativen Lösungen für die dringendsten Probleme der Welt ermittelt.

Über die HCL-Gruppe

HCL wurde 1976 als eines der ersten indischen IT-Garagen-Start-ups gegründet und ist ein Wegbereiter der modernen Computertechnik, der viele Pionierleistungen vollbracht hat. Dazu gehört beispielsweise die Einführung des 8-Bit-Mikroprozessor-Computers im Jahr 1978, lange vor der Konkurrenz weltweit. Heute ist die HCL Group in allen Sektoren, einschließlich Technologie und Gesundheitswesen, vertreten und besteht aus den drei Gruppenunternehmen HCL Technologies, HCL Infosystems und HCL Healthcare. Die Gruppe erzielt einen Jahresumsatz von über 11,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigt mehr als 209.000 Mitarbeiter in 52 Ländern.

HCL Technologies ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL Tech stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. HCL Technologies ist zudem strategischer Partner des Weltwirtschaftsforums.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcl.com.

