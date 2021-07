HCL Technologies ernennt Jill Kouri zum Global Chief Marketing Officer

Neue Position soll Digital- und Wachstumsagenda des Unternehmens entscheidend vorantreiben

New York, USA/Noida, Indien, 29. Juli 2021: HCL Technologies hat Jill Kouri als Chief Marketing Officer in das Führungsteam aufgenommen. Kouri ist eine Top-Marketing-Führungskraft mit fast 30 Jahren Erfahrung in Unternehmen und Agenturen im Bereich B2B-Services. Sie wird die weltweiten Marketingprogramme des Unternehmens leiten und den Fokus von HCL weiterentwickeln: Unternehmen bei der Neuausrichtung ihres Geschäfts auf das digitale Zeitalter zu unterstützen.

„HCL treibt seine Strategie weiter voran, der digitale Partner der Wahl für globale Unternehmen zu sein und seine branchenführenden ESG-Praktiken zu verbessern. Deshalb ist es unerlässlich, unsere Marketingführung zu stärken“, sagt C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCL Technologies. „Jill Kouri bringt reichhaltige Erfahrung in Bereichen wie Zielsetzung, globaler Markenaufbau, Nachfrage-Generierung und Vertriebsförderung mit. Wir freuen uns, sie in unserem Führungsteam zu begrüßen.”

Kouri kommt von JLL (NYSE: JLL) , wo sie sieben Jahre lang Chief Marketing Officer, Americas, war. Davor war sie 14 Jahre lang bei Accenture in leitenden Marketing-Funktionen tätig.

„Ich kannte HCL Technologies zwar als Unternehmen auf hohem Niveau, war aber von der Historie, der Kultur und dem Fokus auf Innovation und unternehmerisches Denken beeindruckt“, sagt Kouri. „HCL befindet sich an einem kritischen Punkt, da es die 10-Milliarden-Dollar-Umsatzgrenze erreicht hat. Ich freue mich darauf, an führender Position eine größere Markenbekanntheit und -affinität sowie eine sehr starke Wachstumsagenda voranzutreiben.“

Kouri ist eine starke Befürworterin und treibende Kraft für zweckgerichtete und D&I-Initiativen. Sie ist Vorstandsmitglied bei FGM Architects und engagiert sich in mehreren gemeinnützigen Initiativen, darunter Dress for Success, wo sie Teil des Midwest Advisory Council ist. Kouri erwarb ihren Bachelor-Abschluss in Journalismus an der Bowling Green State University und hat die APR-Zertifizierung (Accreditation in Public Relations) der Public Relations Society of America.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship™ basiert, ermöglicht Unternehmen einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. P&P bietet modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 176.499 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com



Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de