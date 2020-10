HCL Technologies ist Leader und Star Performer in der PEAK-Matrix-Bewertung der Everest Group

Noida, Indien – 05. Oktober 2020 – HCL Technologies (HCL) ein weltweit führendes Technologieunternehmen, ist in der PEAK Matrix „Assessment for Digital Workplace Services“ der Everest Group ein weltweiter Leader und Star Performer. Das Unternehmen erhielt diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge. HCL Technologies nimmt die höchste Position im Leader-Quadranten ein und stärkt damit seine Dominanz und Führungsrolle in Bezug auf Marktwirkung, Sichtbarkeit und Leistungsfähigkeit.

Bei der Bewertung durch die Everest Group wurden 23 Anbieter von digitalen Arbeitsplatzdiensten weltweit auf der Grundlage ihrer Marktreife, ihrer Fähigkeiten und ihrer Technologieadaptionen/

Investitionen zur Bereitstellung einer zukunftssicheren Arbeitsplatzumgebung für ihre Kunden bewertet.

HCL startete das Programm „Fluid Workplace“ mit umfassenden, mitarbeiterzentrierten Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, während und nach der COVID-19-Krise die Produktivität zu erhalten, Sicherheit zu gewährleisten und den Mitarbeitern Erfahrungen zu vermitteln. Die geschäftsorientierte Assessment-Beratung und der Persona-bezogene Produktivitäts-Stack von HCL helfen Unternehmen, den Anforderungen einer räumlich verteilten Belegschaft durch eine stabile Arbeitsumgebung gerecht zu werden.

HCL bietet „Fluid Workspace“ über sein SMART Workplace Model, das moderne, mitarbeiterzentrierte Technologien wie kognitive Bots, Mobilität, benutzerzentrierte Kommunikation und Kollaboration, Gamifizierung, Arbeitsplatzanalyse und sozialen Austausch für Unternehmen umfasst. Dadurch können Mitarbeiter von jedem Ort, zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus sicher und produktiv arbeiten.



