HCL Technologies stellt 1PLMCloud für digitale Transformation vor

Noida, Indien – 13. Oktober 2020 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat die neue Lösung 1PLMCloud veröffentlicht. Damit können Fertigungsunternehmen ihre Infrastruktur für computergestütztes Design (CAD) und Product Lifecycle Management (PLM) in eine bedarfsorientierte, skalierbare und agile Umgebung umwandeln. Dies unterstützt die erforderlichen Geschäftsinnovationen für die Neue Normalität.

Viele Fertigungsunternehmen zögerten bislang bei der Cloud-Migration von CAD- und PLM-Anwendungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich Leistung, Datensicherheit, Zuverlässigkeit und Compliance. Dies hat sich jedoch geändert, da Produkt-Entwicklungsteams aufgrund der weltweiten Pandemie Fernarbeit akzeptierten.

Um Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen, hat HCL seine jahrzehntelange Erfahrung mit technischen Systemen und starke Partnerschaften mit Software-, Grafiktechnologie- und Cloud-Infrastrukturanbietern kombiniert. Die neue Lösung 1PLMCloud hilft nun Fertigungsunternehmen bei ihrer Entwicklung in die CAD- und PLM-Cloud.

Der Servicekatalog der Lösung bietet Dienste für die Planung der optimalen Cloud-Strategie für das Unternehmen. Durch eine einfachere Einrichtung einer Infrastruktur der richtigen Größe hilft die Lösung, die aktuellen Anforderungen eines Unternehmens zu erfüllen. Sie lässt sich flexibel und skalierbar anpassen. Durch die Vereinfachung der Anwendungslandschaft trägt die Lösung dazu bei, die Gesamtbetriebskosten für das IT-Infrastrukturmanagement und die Unterstützung von CAD- und PLM-Anwendungen zu senken.

Eine der wichtigsten Kooperationen im Rahmen der 1PLMCloud, die ihre Kapazitäten stärkt und dazu beiträgt, das Potenzial der Lösung auszuschöpfen, ist die Partnerschaft zwischen HCL, Amazon Web Services (AWS) und NVIDIA. 1PLMCloud nutzt Amazon AppStream 2.0 auf der Graphics G4-Instanz, die den NVIDIA T4 Tensor Core Grafikprozessor und die Quadro-Technologie umfasst. Dies ermöglicht schnelle, sichere und leistungsstarke CAD- und PLM-Anwendungen in der Cloud in einer nahtlosen Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von 1PLMCloud.

Quadro ist eine Marke oder eingetragene Marke von NVIDIA Inc. und/oder der Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 30. Juni 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,93 Milliarden US-Dollar und seine 150.287 Ideengeber sind in 49 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

