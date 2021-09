HCL Technologies tritt AWS Service Delivery Program bei. Neuer AWS Contact Center Intelligence-Partner.

NOIDA, INDIEN, 30. September 2021 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Premier Consulting Partner von Amazon Web Services (AWS), ist dem AWS Service Delivery Program beigetreten. Damit wird das Unternehmen AWS Contact Center Intelligence Partner.

Das AWS Service Delivery Program wurde entwickelt, um AWS-Partner zu validieren, die über ein tiefes Verständnis der AWS-Services sowie nachgewiesene Erfahrung und Erfolg bei der Bereitstellung dieser Kundenservices verfügen. Die AWS Contact Center Intelligence (AWS CCI)-Lösungen decken Schlüsselbereiche im Contact Center Workflow ab: Self-Service, Echtzeit-Analysen und Unterstützung der Agents sowie Post-Call-Analysen. Jede Lösung wird mit einer spezifischen Kombination von AWS AI-Services erstellt und ist über ein ausgewähltes AWS Partner-Netzwerk verfügbar.

Darüber hinaus hat HCL die AWS Beratungskompetenz für Migration, SAP, DevOps, Mainframe Migration und Storage erreicht. Dadurch ist HCL nun ein Ökosystempartner mit einem breiten Angebot, der seine Kunden in allen Branchen und unabhängig von ihrer Technologielandschaft unterstützt.

Der Beitritt ermöglicht es HCL, die End-to-End-Systeme der Contact Center seiner Kunden mit AWS-Angeboten für Cloud-, KI-, Omnichannel- und ML-Technologien zu gestalten. HCL erfüllt damit die Transformationsanforderungen der Auftraggeber mit Cloud- und On-Premises-Contact Center.

„Das ist ein wichtiger Meilenstein, das Support-Ökosystem für unsere Kunden auszubauen, das eine breite Palette von Anforderungen in verschiedenen Branchen abdeckt“, sagt Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head, Ecosystems, HCL Technologies. „Im Einklang mit dem #HCLCloudSmart-Ansatz basieren diese dualen Programme auf unserem großen, umfassenden Portfolio innovativer Cloud-Services. Denn wir sehen eine stärkere Verlagerung hin zu digitalen, kontaktlosen Serviceangeboten im Zuge der Pandemie.“

HCL ist ein ausgewiesener Marktführer im Bereich der Transformation von Kundenerlebnissen und besitzt fundiertes Know-how bei der Neudefinition von Customer Journeys, Self-Service und Vertreterinteraktionen. Das Unternehmen entwickelt und bietet Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen auf Basis von AWS. HCL hat zudem produktbasierte Angebote für bestimmte Branchen über Amazon Connect und AWS CCI-Lösungen veröffentlicht, die bei einer schnelleren Modernisierung des Kundenerlebnisses unterstützen.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 175.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

