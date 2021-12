HCL Technologies und apoBank übernehmen gemeinsam die deutsche IT-Beratung gbs

Strategische Partnerschaft beschleunigt die digitale Transformation des deutschen Finanzdienstleistungssektors

DÜSSELDORF und NOIDA, INDIEN – 08.12.2021 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank), die größte Genossenschaftsbank in Deutschland, haben mit der Atruvia AG eine Vereinbarung zur Übernahme der IT-Beratung gbs Gesellschaft für Banksysteme GmbH unterzeichnet.

Vorbehaltlich der Abschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen soll die Übernahme noch im Januar 2022 abgeschlossen werden. HCL wird 51 Prozent und die apoBank 49 Prozent der Anteile an der gbs halten. Die apoBank ist derzeit mit 10 Prozent an der gbs beteiligt und erhöht ihren Anteil auf 49 Prozent.

Mit dieser strategischen Akqusition baut HCL seine Position in Deutschland aus und beschleunigt die digitale Transformation. Die bestehenden Stärken von HCL kombiniert mit dem Portfolio von gbs werden es HCL ermöglichen, im deutschen Finanzdienstleistungssektor zu expandieren. HCL und die apoBank werden die umfassenden Kenntnisse von gbs über den genossenschaftlichen Bankensektor und das regulatorische Know-how nutzen, um ihren Kunden Dienstleistungen der nächsten Generation anzubieten. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit den Investitionen von HCL in ein lokales Bereitstellungsmodell, das durch hochqualifizierte deutsche Arbeitskräfte unterstützt wird.

„Als eine der größten Volkswirtschaften in Europa ist Deutschland eine strategische Region für HCL“, sagt Sudip Lahiri, Senior Vice President und Head of Financial Services, Europe, HCL Technologies. „Wir heißen gbs herzlich bei HCL willkommen. Zusammen werden wir eine wichtige Rolle für die digitale Transformation und die Bereitstellung von Dienstleistungen der nächsten Generation für unsere deutschen Kunden spielen – insbesondere im Hinblick auf Fenix 2.0 (HCLs industrieführendes Framework für digitale Transformationen). Die beiden Unternehmen ergänzen sich hervorragend. Gemeinsam mit gbs wird HCL seine Expertise im Finanzdienstleistungsportfolio weiter ausbauen und die Präsenz in der Region erweitern.“

„Innovative IT-Lösungen und die Finanzdienstleistungsexpertise von HCL zusammen mit den Kenntnissen der gbs über den genossenschaftlichen Bankensektor sowie die lokalen IT- und regulatorischen Anforderungen sind eine erfolgsversprechende Kombination“, sagt Johannes Kermer, Bereichsvorstand IT und Operations bei der apoBank. „HCL ist schon heute ein zuverlässiger IT-Dienstleistungspartner der apoBank. Dieser Schritt stärkt unsere Beziehung weiter.“

„Wir sind davon überzeugt, dass HCL und die apoBank die idealen Eigentümer für die gbs sind“, sagt Martin Beyer, Sprecher des Vorstandsund Ressortverantwortlicher der Unternehmensentwicklung bei Atruvia. „gbs wird weiterhin Teil des IT-Ökosystems für den genossenschaftlichen Bankensektor sein und mit Atruvia bei der Betreuung unserer gemeinsamen Kunden zusammenarbeiten.”

HCL Technologies hat acht Niederlassungen in Deutschland, darunter die regionale Zentrale in Eschborn. Die mehr als 1.800 Mitarbeiter betreuen 18 der DAX 40-Unternehmen. Das Banking Innovation Center von HCL in Eschborn und ein geplantes Fintech-Labor in Berlin bieten Unternehmen weltweit Technologie Expertise.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen, durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Produkte & Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. September 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,82 Milliarden US-Dollar. Seine 187.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die apoBank arbeitet nach dem Prinzip “Von Heilberuflern für Heilberufler”, d. h. sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell. www.apobank.de

Atruvia AG (ehemals Fiducia & GAD IT AG)

Atruvia AG ist der Digitalisierungspartner in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Das Unternehmen vereint jahrzehntelanges Expertenwissen in Banking und Informationstechnologie. Die speziell auf Banken zugeschnittenen IT-Lösungen und Leistungen reichen vom Rechenzentrumsbetrieb über das Atruvia Bankverfahren bis hin zur App-Entwicklung. Dabei nutzt das Unternehmen zukunftsweisende Technologien wie Smart Data und schreibt Prozessoptimierung und Regulatorik groß.

Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Karlsruhe und Münster sowie Niederlassungen in München, Frankfurt und Berlin beschäftigt in der Unternehmensgruppe gegenwärtig fast 8.400 Mitarbeiter*innen, die gemeinsam einen jährlichen Konzernumsatz von rund 1,77 Milliarden Euro erwirtschaften. Zum Kundenkreis von Atruvia zählen rund 820 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland, die Unternehmen der genossenschaftlichen Finanzgruppe sowie zahlreiche Privatbanken und Unternehmen anderer Branchen, darunter auch der ADAC. Atruvia betreut rund 164.000 Bankarbeitsplätze und verwaltet knapp 86 Millionen Kundenkonten. Mit bundesweit gut 32.000 eigenen Selbstbedienungsgeräten stellt das Unternehmen flächendeckend eine reibungslose Bargeldversorgung sicher. In ihren Hochsicherheitsrechenzentren betreibt Atruvia das Bankverfahren agree21. www.atruvia.de

