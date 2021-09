HCL Technologies und Proximus schließen strategische Partnerschaft

Einführung eines hybriden Cloud-Portfolios in Benelux



BRÜSSEL und NOIDA, INDIEN, 29. September 2021 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit der Proximus Group, dem führenden belgischen Anbieter von digitalen Services und Kommunikationslösungen, unterzeichnet. HCL wird das Rechenzentrumsgeschäft von Proximus transformieren und auf ein solides digitales Fundament stellen. Zudem soll das interne Geschäft flexibler und verlässlicher werden, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben und das Wachstum auf dem belgischen und niederländischen Markt zu beschleunigen.



Dazu führt HCL ein hybrides Next-Generation-Cloud-Portfolio ein, das den großen Kundenstamm und die mehr als 11.000 Mitarbeitenden von Proximus unterstützt. Darüber hinaus erhalten mittelständische Unternehmen und Behörden in den Benelux-Staaten Zugang zu gemeinsamen Lösungsangeboten der beiden Unternehmen.



Die Vereinbarung fördert das Engagement von Proximus, im Sinne einer „grünen und digitalen Gesellschaft“ zu handeln. Die Cloud-Plattform wird neueste umweltfreundliche Technologien für Rechenzentren nutzen, um den CO 2 -Fußabdruck zu minimieren. HCL investiert in ein spezielles Innovationslabor, das Proximus exklusiven Zugang zu seinem Produkt- und Partner-Ökosystem bietet. So kann Proximus das HCL-Know-how in den Bereichen Telekommunikation und Technologie nutzen, um innovative 5G-, Edge- und IoT-Lösungen zu entwickeln. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen im Innovationslabor ihre Mitarbeitenden in den Bereichen KI-gestützter Betrieb, Automatisierung, agiles Infrastrukturmanagement und Cloud-native Entwicklung weiterbilden.



„Ich freue mich sehr über die Vereinbarung zwischen Proximus und HCL. Sie wird uns Größenvorteile, Wissen, Best Practices, Tools, Erfahrung und Expertise bringen“, sagt Guillaume Boutin, CEO der Proximus Group. „Durch diese IT-Infrastruktur-Partnerschaft können wir nicht nur die Entwicklung des besten Kundenangebots gewährleisten, sondern auch sicherstellen, dass wir unseren starken strategischen Einfluss im Cloud-Bereich behalten.“



„Das ist eine bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen HCL und Proximus“, erklärt C Vijayakumar, CEO und Managing Director, HCL Technologies. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine wettbewerbsfähige Cloud-Umgebung und digitale Angebote für den belgischen Markt zu entwickeln. Die Investition von HCL in ein spezielles Labor wird nicht nur die Innovation und das Wachstum von Proximus vorantreiben, sondern auch die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, die nächste Generation digitaler Talente in Belgien zu fördern.“



„Unsere strategische Partnerschaft mit Proximus basiert auf unserer langjährigen Beziehung und unterstreicht unser Engagement in der Benelux-Region“, ergänzt Ashish Gupta, Senior Corporate Vice President und Head of EMEA, HCL Technologies. „Wir freuen uns über die gemeinsamen Marktchancen, die diese Partnerschaft bietet. Die Cloud-Plattform der nächsten Generation wird uns einen echten Marktvorteil verschaffen und uns in die Lage versetzen, unseren Kunden ein Portfolio an zukunftsweisenden und wettbewerbsfähigen Cloud-Angeboten anzubieten.“





