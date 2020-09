HCL will DWS Limited übernehmen

Stärkung der Marktführerschaft in Australien und Neuseeland

Noida, Indien – 21. September 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, will DWS Limited (ASX: DWS), eine führende australische IT-, Unternehmens- und Management-Beratungsgruppe, übernehmen. Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung der IT-Branche und der wachsenden Nachfrage nach digitalen Strategien bietet DWS mit über 700 Mitarbeitern sowie Niederlassungen in Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane und Canberra Geschäfts- und Technologie-Innovationen für Großkunden aus verschiedenen Branchen.

Die DWS Group mit einem Umsatz von 167,9 Millionen Australischen Dollar (103,4 Milliarden Euro) im Geschäftsjahr 2020 bietet eine breite Palette von IT-Dienstleistungen, unter anderem für digitale Transformation, Anwendungsentwicklung und -Support, Programm- und Projektmanagement sowie Beratung. Die Übernahme von DWS wird den Beitrag von HCL zu den digitalen Initiativen in Australien und Neuseeland stark verbessern und gleichzeitig das Kundenportfolio von HCL in allen wichtigen Branchen stärken.

„Wir freuen uns über diese Expansion von HCL Technologies in Australien und Neuseeland und sind zuversichtlich, dass unsere vereinte Stärke die digitale Transformation unserer Kunden und die Innovationen für ihre Endkunden weiter beschleunigen wird“, sagt Michael Horton, Executive Vice President & Country Manager, Australien & Neuseeland, HCL Technologies. „HCL investiert seit über 20 Jahren in der Region und möchte die Digitalisierung dort ermöglichen sowie das lokale Partnersystem ausbauen. Die DWS hat sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, der von hoch talentierten Beratern getragen wird. Diese ermöglichen es den Unternehmen, auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Wir heißen das DWS-Team bei HCL willkommen und schaffen verbesserte globale Lern- und Karrieremöglichkeiten dafür.“

„Wir sind erfreut, dass das DWS-Team HCL beitritt”, sagt Danny Wallis, CEO und Managing Director von AWD. „Als ein führender Name in der weltweiten Technologiebranche und mit über 150.000 Mitarbeitern in 49 Ländern bringt HCL erstklassige technologische Fähigkeiten, globale Reichweite und ein breites Netzwerk von Kunden und Partnern aus verschiedenen Branchen mit. Diese Übernahme bietet ein hervorragendes Ergebnis für alle DWS-Stakeholder: Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und andere Geschäftspartner.“

HCL beschäftigt derzeit 1.600 Mitarbeiter, unter anderem in Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth. HCL stellt bahnbrechende Technologielösungen für einige der größten Unternehmen der Region bereit und freut sich darauf, sein einzigartiges Bereitstellungsmodell und sein differenziertes Angebot in der Region zu stärken. Die Transaktion wird voraussichtlich im Dezember 2020 abgeschlossen, vorbehaltlich der Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.



Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 30. Juni 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,93 Milliarden US-Dollar und seine 150.287 Ideengeber sind in 49 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Über DWS Limited

DWS ist ein an der ASX notiertes australisches IT-Dienstleistungsunternehmen, das eine Reihe von integrierten Lösungen anbietet, darunter Beratungsdienste wie die Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen und Projektmanagement sowie digitale Lösungen wie Datenautomatisierung und Design-Services. DWS wurde 1991 vom derzeitigen CEO, Danny Wallis, gegründet und ist seit Juni 2006 an der ASX notiert. Der Hauptsitz von DWS befindet sich in Melbourne. In Australien gibt es weitere Büros in Sydney, Brisbane, Adelaide und Canberra.



