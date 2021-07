HCL wird strategischer Launch-Partner der Microsoft Cloud für Finanzdienste

Noida, Indien, 27. Juli 2021 — HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, ist ein Launch-Partner für die kürzlich angekündigte Branchen-Cloud von Microsoft – Microsoft Cloud for Financial Services.

Die Microsoft Cloud für Finanzdienstleistungen vereint Funktionen mit mehrschichtiger Sicherheit und umfassender Compliance. Damit lassen sich differenzierte Kundenerlebnisse bieten, die Zusammenarbeit und Produktivität der Mitarbeiter verbessern, Risiken verwalten und Kernsysteme modernisieren.

„Wir haben uns bei dieser wichtigen Initiative mit Microsoft zusammengetan, damit unsere HCL Financial Services-Experten ihre jahrzehntelange Domänenexpertise in ein futuristisches Hyperscale-Fundament einfließen lassen“, sagt Rahul Singh, President, HCL Financial Services. „Unsere Kunden gewinnen dadurch einen synergetischen Co-Innovation-Effekt: Microsoft stellt neue Fähigkeiten zur Verfügung und HCL baut gemeinsam mit Kunden und Partnern differenzierende Lösungen auf.“

Eine wichtige Lösung ist das Produkt PowerBanking von HCL, das alle verfügbaren Funktionen der Microsoft Cloud für Finanzdienstleistungen nutzt. Es ermöglicht umfassende Szenarien für das Kundenengagement bei Retailbanken. Basierend auf solchen Angeboten arbeitet die HCL Microsoft Ecosystem Unit (HCL MEU) mit einer Reihe von Kunden zusammen, um aktuelle und künftige wiederverwendbare Komponenten, die für das Retailbanking entwickelt wurden, in neuen Kundenszenarien zu nutzen.

„Unsere strategischen Partner wie HCL Technologies spielen eine entscheidende Rolle, um die Microsoft Cloud für Finanzdienstleistungen zu ermöglichen und die digitale Transformation für unsere Kunden voranzutreiben“, sagt Bill Borden, Corporate Vice President of Worldwide Financial Services, Microsoft. „Bankkunden, die mit der umfassenden Expertise von HCL im Retailbanking zusammenarbeiten, können von einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung profitieren, die auf der vertrauenswürdigen Plattform von Microsoft mit robuster Sicherheit und Compliance aufbaut. So können sie die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen und gleichzeitig Innovationen für nachhaltiges Wachstum freisetzen.“

„Ähnlich wie bei unserer Initiative zur Microsoft Cloud für das Gesundheitswesen haben wir unsere langjährige Beziehung zu Microsoft und unsere globale Kompetenz in der Finanzdienstleistungsbranche genutzt, um Unterstützung zu sammeln und uns mit allen HCL-Servicebereichen zu engagieren“, sagt Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head of Ecosystems bei HCL Technologies. „Mit HCL hat Microsoft einen umfassenden Co-Innovations-Technologiepartner, der dabei helfen kann, das Produkt und die Vision der Microsoft Cloud für Finanzdienstleistungen zu realisieren.“

