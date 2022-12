HCLTech arbeitet mit Intel und Mavenir zusammen, um kritische 5G-Lösungen für Unternehmen bereitzustellen

Neue Zusammenarbeit beschleunigt die Entwicklung von E2E 5G-Lösungen für Unternehmen



NOIDA, INDIEN, 8. Dezember 2022 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit der Intel Corporation und Mavenir bekannt. Ziel ist es, gemeinsam skalierbare private 5G-Netzwerklösungen für Kommunikationsdienstleister (CSP) und breit aufgestellte Unternehmen verschiedenster Branchen zu entwickeln und anzubieten.



Weltweit hat sich 5G schnell zu einer der wichtigsten Technologien für Unternehmen entwickelt. Der Standard verändert die Art und Weise, wie Organisationen in fast allen vertikalen Bereichen Geschäfte machen. Im Rahmen dieser neuen Kooperation werden die drei Unternehmen ein breites und umfassendes Spektrum von Projekten und Aktivitäten in den Bereichen Enablement, Markteinführung und Vertriebsbeschleunigung erarbeiten, um mehr 5G-Lösungen für CSPs, IoT und vertikale Unternehmen bereitzustellen.



Mit extrem niedrigen Latenzzeiten, verbesserter Kontrolle und Flexibilität, einschließlich Netzwerk-Slicing und reduziertem Hardware- und Verkabelungsbedarf, sind 5G-Netzwerke eine grundlegende Technologie für die Evolution verschiedenster Branchen wie Fertigung, Gesundheitswesen, Lieferkette und Logistik, insbesondere in Verbindung mit IoT und anderen vernetzten Systemen. Während sich private 5G-Netzwerke weiterentwickeln, können Unternehmen durch die Implementierung von Cloud-basierten Lösungen für ihren Betrieb exponentielle Mehrwerte erzielen. Die neue Partnerschaft wird sicherstellen, dass Innovationen für aktuelle und künftige Kunden leicht verfügbar sind.



„Es besteht derzeit ein großer Bedarf an skalierbaren, zuverlässigen 5G-Lösungen in fast allen Unternehmen und Branchen“, so Kalyan Kumar, Chief Technology Officer, HCLTech. „Dieser Bedarf ist eine große Chance für Innovationen und die Bereitstellung von Lösungen, die einen großen Einfluss auf die Geschäftsabläufe und -ergebnisse haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Intel und Mavenir. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die die Fähigkeiten von Unternehmen aller Branchen weltweit verbessern und auf ein neues Niveau heben.“



Die drei Unternehmen werden funktionsübergreifend zusammenarbeiten und die einzigartigen Fähigkeiten des jeweils anderen nutzen, um neue Angebote zu entwickeln und Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Gemeinsam werden die Unternehmen eine Cloud-native E2E-Architektur einer Intel Xeon Prozessor-basierten 5G-Lösung entwickeln, die Mavenir RAN, Intel SmartEdge und die Management-, Orchestrierungs- und Automatisierungsdienste von HCLTech nutzt. Die Unternehmen werden darüber hinaus innovative Anwendungsfälle schaffen, indem sie in die Cloud-Native Labs von HCLTech investieren, um sinnvolle und wirkungsvolle digitale Transformationen für Unternehmen auf der ganzen Welt voranzutreiben.



„Mavenir konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Netzwerkfähigkeiten für Unternehmen und bereitet sie auf eine Zukunft vor, die von 5G und Cloud-orientierten Technologien angetrieben wird“, sagt Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir. „Gemeinsam mit HCLTech und Intel sind wir Branchenführer bei wichtigen Technologielösungen und haben die Erfahrung, um diese Vision umzusetzen. Dieser gemeinsame Prozess ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Wir sind stolz darauf, eng zusammenzuarbeiten, um erstklassige, innovative 5G-Lösungen zu liefern.“



„Intels Ziel ist es, Unternehmen in allen vertikalen Märkten dabei zu helfen, das Design und die Implementierung von 5G und privaten Netzwerken zu beschleunigen“, erklärt Caroline Chan, VP und GM der Intel Network Business Incubator Division. „Diese Zusammenarbeit mit HCLTech und Mavenir, bei der unsere bewährte Technologie zum Einsatz kommt, bietet der Industrie Lösungen, die Unternehmen helfen, die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen.“



HCLTech nutzt sowohl das technische Angebot als auch das geschäftliche Know-how von Intel und Mavenir und wird im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit als Hauptlösungsinhaber fungieren. In dieser Rolle wird HCLTech gemeinsam ein Programm definieren und einrichten, das die Aktivitäten für Lösungspaketierung, Markteinführung, Verkaufskampagnen sowie Verkaufs- und Geschäftsreporting im Rahmen eines gemeinsamen Markteinführungsprogramms verwaltet und unterstützt.





Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 219.000 Mitarbeitern in 54 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum September 2022 auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.



Über Mavenir

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsservices-Provider und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com.



Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de