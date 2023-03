HCLTech ist anerkannter Amazon RDS Service Delivery Partner

NOIDA, INDIEN, 31. März 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, ist anerkannter Amazon Relational Database Service (RDS) Delivery Partner. Die Auszeichnung bestätigt die umfassende technische Expertise und bewährten Kundenlösungen von HCLTech als Partner im AWS Partner Network (APN). Basis sind HCLTechs Datenbankanwendungsmigration, Leistung, Governance und Support bei Amazon RDS-Plattformanwendungen, die in einem Kundenkonto oder als SaaS in einem AWS-Partnerkonto bereitgestellt werden.



Amazon RDS ermöglicht es, geschäftskritische Workloads für Kunden auszuführen, die Ansätze mit mehreren Verfügbarkeitszonen in verschiedenen Branchen nutzen. Es vereinfacht die Installation, den Betrieb und die Skalierung von relationalen Datenbanken in der AWS-Cloud und bietet Nutzern eine höhere Leistung, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Das Fachwissen von HCLTech bei der Bereitstellung von Amazon RDS, einem vollständig verwalteten Datenbankservice, und Tooling-Anwendungen ermöglicht Kunden nahtlos zu einer flexiblen, skalierbaren und kostengünstigen Datenbanklösung zu migrieren.



Als führender AWS-Beratungs-, Bereitstellungs- und Lösungspartner hat HCLTech Lösungen entwickelt, die bei der Einrichtung, dem Betrieb und der Skalierung einer relationalen Datenbank in der Cloud helfen. Gleichzeitig unterstützen sie bei der Automatisierung von Aufgaben wie dem Starten und Stoppen unproduktiver Instanzen, dem Anlegen von Backups und der Implementierung von Datenprozessen zur Unterstützung von Entwicklungs- und Genehmigungsumgebungen. HCLTech hilft Unternehmen und Kunden bei der Integration von Amazon RDS über mehrere Datenbank-Engines wie Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server und PostgreSQL.

„Wir sind begeistert, dass wir unsere Fähigkeiten, Angebote und Referenzen weiter ausbauen können, um unseren Kunden mit Datenbanklösungen einen hohen Service zu bieten“, sagt Prabhakar Appana, Leiter der AWS Ecosystem Business Unit von HCLTech. „Bei HCLTech haben wir das Ziel, den Fortschritt für Kunden und Unternehmen zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, effiziente und kostengünstige Tools für die digitale Transformation zu entwickeln, die die neuesten Technologien aus dem AWS-Ökosystem nutzen.“

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Web Services (AWS) Ecosystem I HCLTech



Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 222.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum Dezember 2022 auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

