HCLTech und Microsoft erweitern Zusammenarbeit

Förderung von generativer KI mit Microsoft Azure OpenAI Service

NOIDA, INDIEN, 20. Juni 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, und Microsoft erweitern ihre strategische Partnerschaft. Sie wollen Unternehmen dabei unterstützen, generative künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, und entwickeln gemeinsame Lösungen, damit Kunden bessere Ergebnisse erzielen und die Transformation erweitern.

Durch die Nutzung des Fachwissens von HCLTech in verschiedenen Branchen und des Azure OpenAI Service von Microsoft profitieren Kunden von innovativen Lösungen. Diese erhöhen die Produktivität der Mitarbeiter, sorgen für einen effizienteren IT-Betrieb, beschleunigen die Anwendungsentwicklung und optimieren die Geschäftsprozesse. Azure OpenAI Service bietet REST (Representational State Transfer) API-Zugang zu den Sprachmodellen von OpenAI, einschließlich der Modellreihen GPT-3, Codex und Embeddings.

HCLTech wird ein Microsoft Cloud Generative AI Center of Excellence (GenAI CoE) einrichten, das sich auf die Entwicklung branchenspezifischer Lösungen konzentriert. Es nutzt die Leistungsfähigkeit generativer KI, um Kunden personalisierte und datengesteuerte Erlebnisse zu bieten, Entscheidungsprozesse zu verbessern und das Geschäftswachstum zu fördern.

HCLTech engagiert sich für die Entwicklung von KI-Fähigkeiten im gesamten Unternehmen. Es arbeitet mit Microsoft zusammen, um ein umfassendes Programm zur Entwicklung von Fähigkeiten anzubieten, das 10.000 HCLTech-Ingenieure und -Architekten in fortschrittlichen KI-Technologien zertifizieren soll. Dieses Programm bietet Mitarbeitern Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten und ermöglicht den Zugang zu exklusiven Ressourcen und Tools.

Darüber hinaus plant HCLTech, seine digitale Transformation durch die Einführung von Microsoft 365 und Viva Copilot-Funktionen zu beschleunigen. Damit möchte es seine Geschäftsprozesse optimieren sowie das Engagement und die Produktivität seiner Mitarbeiter steigern.

HCLTech bietet ein großes Spektrum an End-to-End-KI-Fähigkeiten. Sie reichen von der Chipentwicklung bis zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch die strategischen Partnerschaften mit Microsoft und vielen anderen Unternehmen ebnet HCLTech den Weg für die Einführung generativer KI in allen Branchen.

„Durch die Nutzung der Microsoft-Innovationen im Bereich KI und maschinelles Lernen gewinnen Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Abläufe, verbessern Entscheidungsprozesse und erzielen größere Erfolge. Ob Kundenerlebnis, Lieferketten- oder Geschäftsprozesse optimieren: Diese Zusammenarbeit bietet die Tools und das Fachwissen, das Unternehmen benötigen, um in der schnelllebigen digitalen Landschaft erfolgreich zu sein“, erklärt Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head, Ecosystems, HCLTech.

„HCLTech verfügt über ein tiefgreifendes Fachwissen in verschiedenen Branchen. Daher kann das Unternehmen Azure OpenAI nutzen, um Lösungen zu liefern, die Kunden bei der Transformation und der Steigerung ihres Wachstums unterstützen“, sagt Kelly Rogan, Corporate Vice President of Global System Integrators and Advisory Partners, Microsoft.





Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 225.900 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum März 2023 auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

