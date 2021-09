Herbsturlaub auf Sylt – Last Minute Appartements & Ferienwohnungen

<Der Herbst auf Sylt ist ganz speziell und wer unbedingt in der Nordsee Baden gehen möchte, sollte auf die wärmenden Eigenschaften von Neopren vertrauen, denn die Sonne lässt sich nicht immer blicken. Aber der Strandspaziergang macht auch zu dieser rauhen Jahreszeit Spaß und im Ostfriesennerz ne Sandburg bauen geht genauso, wie einen Herbstdrachen in der steifen Brise steigen zu lassen.

Wer über die Herbstferien jetzt Urlaub auf Sylt plant, freut sich über eine gemütliche Ferienwohnung oder auch ein zentrales Appartement mitten in Westerland.

URLAUB AUF SYLT ZU DEN HERBSTFERIEN 2021/2022

Bundesland Herbstferien 2021 Herbstferien 2022 Baden-Würtemberg 31.10. – 06.11.2021 31.10. – 04.11.2022 Bayern 02.11. – 05.11.2021 31.10. – 04.11.2022 Berlin 11.10. – 23.10.2021 24.10. – 05.11.2022 Brandenburg 11.10. – 23.10.2021 24.10. – 05.11.2022 Bremen 18.10. – 30.10.2021 17.10. – 29.10.2022 Hamburg 04.10. – 15.10.2021 10.10. – 21.10.2022 Hessen 11.10. – 23.10.2021 24.10. – 29.10.2022 Mecklenburg (M-V) 02.10. – 09.10.2021 10.10. – 14.10.2022 Niedersachsen 08.10. – 29.10.2021 17.10. – 28.10.2022 Nordrhein-Westfalen 11.10. – 23.10.2021 04.10. – 15.10.2022 Rheinland-Pfalz 11.10. – 22.10.2021 17.10. – 23.10.2022 Saarland 18.10. – 29.10.2021 24.10. – 04.11.2022 Sachsen 18.10. – 30.10.2021 17.10. – 29.10.2022 Sachsen-Anhalt 25.10. – 30.10.2021 24.10. – 04.11.2022 Schleswig-Holstein 04.10. – 16.10.2021 10.10. – 21.10.2022 Thüringen 25.10. – 06.11.2021 17.10. – 29.10.2022 Die Anreise nach Sylt ist ganz bequem mit dem eigenen Auto möglich, das auf dem Sylt-Shuttle Autoreisezug mitgenommen werden kann. Alternativ gibt es zahlreiche Autovermietungen auf Sylt.

Soweit Feriengäste mit dem eigenen Auto anreisen (Sylt Shuttle oder Fähre) oder sich auf der Insel gar einen Leihwagen nehmen, steht Ihnen auf dem Parkdeck kostenfrei ein Stellplatz zur Verfügung. Mitgebrachte oder auf der Insel geliehene Fahrräder können im abschließbaren Fahrradraum abgestellt werden. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants finden Sie in direkter Nähe.

Über Bene Vivere

Die Appartements Westerland von Bene Vivere befinden sich in einer verkehrsberuhigten Straße in unmittelbarer Nähe des Friedrichshains, dem ältesten Wald der Insel. Zum Strand sind es etwa 5 Minuten zu Fuß, in die Innenstadt 15 Minuten, oder Sie entspannen sich in unserem ca. 800qm großen, idyllisch eingewachsenen Garten. Da kann auch gerne mal ein Regentag kommen, in den Appartements in Sylt hält man sich gerne auf.

Bene Vivere reserviert Ihre Erholung auf Sylt, egal ob Sie alleine zu zweit oder mit der ganzen Familie anreisen. Sie können uns gerne für Anfragen betreffend ihres Sylt Urlaubes per Kontaktformular oder per Telefon kontaktieren. Wir verstehen uns als innovative und kreative Vermieter und sind flexibel was Ihre Wünsche und Anregungen angeht. Sprechen sie uns diesbezüglich gerne an.

