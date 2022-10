Hohem Go und iSteady Q Review: TOP 2 Vlogging Selfie Stativ und Stick im Jahr 2022

Mit der Verbreitung von Social Media haben sich die Menschen daran gewöhnt, Selfie-Stative oder -Sticks zu verwenden, um ihr Leben festzuhalten. Selfie-Produkte machen es einfach, diese kostbaren Momente zu dokumentieren. Egal, ob es sich nur um ein Video für das Privatleben oder für Reisen handelt, dieses Produkt ist heutzutage fast unverzichtbar. Aber es ist schwierig, ein geeignetes Vlogging-Selfie-Stativ oder Stick zu wählen, weil die Produkte auf dem Markt mit guten und schlechten gemischt.

Glücklicherweise bringt Hohem als renommierter Innovator für Gimbal-Stabilisatoren, der sich auf intelligente Bildtechnologie spezialisiert hat und seit Jahrzehnten revolutionäre intelligente Stabilisatorprodukte und -lösungen anbietet, zwei Sterne auf diesen Markt. Dieser Artikel zielt darauf ab, das Hohem Go Auto Face Tracking Tripod und den Hohem iSteady Q Selfie-Stick zu überprüfen. Machen Sie sich keine Sorgen mehr, denn die beschriebenen Details sind sehr hilfreich. Am Ende dieses Artikels sollten Sie entscheiden können, welcher Stick am besten geeignet und praktisch ist, um ihr Smartphone zu halten.

Zuerst werfen Sie bitte einen Blick auf das Hohem Go Stativ mit automatischer Gesichtsverfolgung. Das gute Erscheinungsbild und die schlichte Farbgestaltung sind aufgefallen und haben viele Fans generiert. Mit seiner kleinen Größe ist es sehr einfach, es überall hin mitzunehmen. Und natürlich sind die integrierten Funktionen noch cooler.

Mit der fortschrittlichen Al-Gesichtsverfolgungstechnologie von Hohem erkennt und verfolgt dieses Auto-Gesichtsverfolgungsstativ das Gesicht von Vloggern gleichmäßig und ohne Rauschen. Das bedeutet, dass der Vlogger sich vor dem Bildschirm bewegen kann und das Stativ ihm reibungslos folgt. Dies ist besonders nützlich für Tänzer, Social-Media-Influencer, die kein Shooting-Team haben.

Um die Videoaufnahme bequemer zu gestalten, übernimmt Hohem Go Auto Tracking Stand die Gestensteuerung für freie Hände. Machen Sie einfach die „OK“-Geste aus, um die Verfolgung zu aktivieren, während Sie die „PALM“-Geste machen, um die Verfolgung auszusetzen. Das hilft den Food-Influencern sehr. Wenn sie einen Food-Vlog filmen, sind ihre Hände immer beschäftigt und es ist nicht bequem, den Bildschirm zu berühren. Mit dieser Gestenfunktion können sie ganz einfach ihr Aufnahmeobjektiv wechseln.

Es ist leicht zu tragen, verfolgt automatisch das Gesicht und kann ohne Berührung gesteuert werden. Hohem Go Auto Face Tracking Tripod ist ein verdienter Star in diesem Bereich.

Klicken Sie auf die folgenden Link, um mehr über Hohem Go zu erfahren.

Hohem Go: https://www.amazon.de/dp/B0B76SJQ1S

Hier kommt der zweite Selfie-Star, Hohem iSteady Q Selfie Stick.

Bei Nicht-Fotografen kann es bei der Aufnahme eines Vlogs zu einem unwillkürlichen Zittern der Hand kommen, was zu unscharfen Videobildern führt. Hohem iSteady Q mit hervorragender Anti-Shake-Leistung, dessen 2-Achsen-Anti-Shaking-Funktion den Vloggern Stabilität und die Auto-Balance-Technologie verleiht, die es dem Telefon erleichtert, während der Videoaufnahme in der horizontalen oder vertikalen Phase stabil zu bleiben.

Ein weiteres erwähnenswertes Merkmal ist, dass der Hohem iSteady Q ein 4-in-1-Selfie-Stabilisator ist. Diese 4-in-1 erweiterbare tragbare Telefon Selfie Stick hat 4 verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Gimbal Stabilisator, erweiterbar Stick, Desktop-Stativhalterung und einen Desktop-360°-Follow-Modus. Auf Reisen im Freien unterwegs sind, können Vlogger zwischen dem Gimbal-Stabilisator und dem erweiterbaren Stick-Modus wählen. Wenn Vlogger drinnen bleiben, können Vlogger den Desktop-Stativ und den Desktop-360°-Modus verwenden. Die unterschiedlichen Anwendungsszenarien wurden sorgfältig berücksichtigt.

Neben den beiden oben genannten bemerkenswerten Eigenschaften ist der Hohem iSteady Q leicht zu tragen und einfach zu erweitern.

Ob für den professionellen oder täglichen Gebrauch, Hohem Go und iSteady Q sind eine gute Wahl für Selfie-Vlogging.

