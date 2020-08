Jedes Unternehmen ist individuell – diese CAD-Software auch

Moers – 27. August 2020: Jedes Unternehmen ist einzigartig und hat individuelle Ansprüche. Davon hängt auch der Erfolg jedes Unternehmens ab. M4 DRAFTING ist eine auf individuelle Ansprüche ausgerichtete 2D CAD-Software und kommt bei den unterschiedlichsten Unternehmen, die in spezialisierten Branchen aktiv sind, zum Einsatz.

Individuelle CAD-Funktionen für jedes Unternehmen: M4 DRAFTING

Bereits seit den Anfängen des CAD ist M4 DRAFTING auf dem Markt und besitzt eine Grundarchitektur, die sehr flexible Einsatzszenarien in kleinen und großen Unternehmen unterstützt. Diese Architektur ermöglicht jedem Unternehmen CAD-Funktionen zu schaffen, für die es keinen Standard gibt, da diese einem individuellen Prozess oder Unternehmensstandard folgen müssen. Darüber hinaus bietet die Software eine reichhaltige Palette an Standardfunktionen für den CAD-Alltag.

Individuelle CAD-Funktionen für jedes Unternehmen

Grundsätzlich wird M4 DRAFTING unter Berücksichtigung des Feedbacks und der Anforderungen der Nutzer aus dem Unternehmensumfeld weiterentwickelt. Dadurch bietet die CAD-Software nicht nur einen sehr hohen Funktionsumfang für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sondern sie sorgt auch mit ihrer sehr hohen Performance dafür, dass tägliche Konstruktionsaufgaben sehr schnell erledigt werden können. Damit kann der Anwender sehr große CAD-Zeichnungen mit einem sehr hohen Detaillierungsgrad selbst mit gängiger Hardware performant bearbeiten.

Eingebettet in die Systemlandschaft eines Unternehmens

Eine Stärke von M4 DRAFTING ist eine hohe Anpassbarkeit und Integration der Software mit ERP, PLM, PDM und auch CRM-Systemen. Eine moderne CAD-Software muss sich an die unternehmensinternen Prozesse anlehnen, wozu auch die Integration mit prozessrelevanten Systemen zählt. Mit umfangreichen Schnittstellen und einer hohen Anpassbarkeit ermöglicht die 2D CAD-Software eine hohe Integration. So können Nutzer aus der CAD-Software heraus Daten direkt aus ihren Verwaltungssystemen auschecken, diese bearbeiten und erneut einchecken. Prozessrelevante Informationen können aus einer Zeichnung automatisch ausgelesen oder vom Benutzer beim Einchecken mit angegeben werden. Ganz so, wie es der unternehmenseigene Prozess verlangt.

Aus der Masse herausstechen

Unternehmen, die in ihrer Branche herausstechen wollen, lassen sich von CAD Schroer individuelle Funktionen oder Anwendungsschritte in die Software implementieren. So setzen viele Unternehmen, die M4 DRAFTING bereits erfolgreich im Einsatz haben, ihre eigenen branchenspezifischen Funktionen oder Erweiterungen ein und sind damit dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus. So bietet M4 DRAFTING individuell die nötige Flexibilität für alle branchenspezifischen Anforderungen, von der Pipeline-Planung bis hin zur detaillierten Planung medizinischer Geräte.

Einfach Testen und sich beraten lassen

Um M4 DRAFTING zu testen, bedarf es nur weniger Schritte. Eine Testversion der Software kann auf der Website von CAD Schroer heruntergeladen werden. Zur näheren Information und für praktische Tipps und Tricks rund um die CAD-Software stehen neuen Nutzern Video-Tutorials und eine vollständige Dokumentation in mehreren Sprachen zur Verfügung. Wer weitere Fragen hat oder weitergehende Beratung hinsichtlich der CAD-Software benötigt, der nimmt direkt Kontakt mit CAD Schroer auf. M4 DRAFTING ermöglicht es jedem Unternehmen eigene CAD-Funktionen für individuelle Prozesse oder Unternehmensstandards zu schaffen, für die es keine Standardfunktionen gibt.

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Engineering-Lösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in 39 Ländern vertrauen auf MEDUSA®, MPDS™, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produkt- und Dienstleistungsportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen für die erweiterte (AR) und virtuelle (VR) Realität. Dabei erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden immersive Augmented und Virtual Reality (AR & VR) Lösungen basierend auf vorhandenen 3D CAD-Daten. Das Ergebnis sind immersive AR- und VR-Apps, mit denen sich die Produkte in einer beeindruckenden Weise präsentieren lassen. CAD Schroer Apps werden auch für Workshops und Teambesprechungen während der Planung eingesetzt, um die Planungsdaten in virtuellen Besprechungsräumen im Detail zu betrachten. Die Wartung nutzt AR/VR-Apps, die den Service erleichtern und damit die Produktivität steigern.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

