Ihr eigenes Kinderfest planen – unterhaltsam und coronagerecht

Ein großes Kinderfest, so wie man es noch vor einigen Monaten kannte, war immer ein ganz tolles Erlebnis für die Kinder, worauf sich die Jungen und Mädchen schon lange vorher gefreut haben. Und das soll jetzt wegen dem blöden Virus vorbei sein?



Noch nie waren die Eltern in Sachen Kinderanimation so gefordert wie aktuell. Neben Home-Office und Haushalt müssen die Mamas und Papas jetzt alle Register ziehen, um ihre eigenen Kids nach den vielen Wochen der Entbehrung noch begeistern zu können und trotzdem die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

Das lustige Kinderschminken war bisher nur größeren Kinderfesten als besondere Attraktion vorbehalten. Doch warum sollte man nicht im Kreise der Familie mit den Geschwistern oder bei einer Kindergeburtstagsfeier im kleinen Rahmen selber solch ein unterhaltsames Schmink-Event durchführen?

Hinter so manchem Elternteil schlummert vielleicht ein kreatives Talent, das nur entdeckt und freigesetzt werden will. Am besten, Sie beginnen gleich mit der Planung. Es ist empfehlenswert, dass man diesen ganz besonderen Höhepunkt im Leben der Familie im Outdoorbereich durchführt. Dann muss man sich beim Kinderschminken nicht so doll vorsehen. Ein Friseurumhang zum Schutz der Kleidung schadet nicht.

Ein Schminkset für ein süßes Hundegesicht

Viele tolle Schminkvorlagen stehen zur Auswahl



Möchte Ihr Kind als liebes Kätzchen oder als gefährliche Raubkatze geschminkt werden? Davon hängt ab, welche Schminkvorlage für das Katzengesicht gewählt wird. Die lieben und süßen Gesichtsausdrücke können durch Kinderschminke ebenso unterstrichen werden wie ein böser hinterhältiger Blick – stets zum Angriff bereit.



Beim Hundegesicht ist es genauso. Soll es ein lustiger Mops oder ein Bernhardiner sein? Neben den relativ leicht schminkbaren und immer wieder gern gewählten Hunde- und Katzengesichtern sind als Schminkvorlagen natürlich auch viele andere Tiermotive gefragt. Das reicht bis hin zu den ausgestorbenen Dinosauriern oder den Drachen als Fantasiewesen.

Die Kinderschminke online kaufen – aber von seriösen Händlern



Beim Kaufen von Kinderschminke sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, dass diese dermatologisch getestet wurde und keine Parfümstoffe enthält. Sie muss ohne die Anwendung von UV-Filtern und entsprechend der Kosmetikverordnung hergestellt worden sein. Tierfreunde bestehen darauf, dass die Labors der Kosmetikhersteller keine Tests an Tieren durchführen.



Unabhängig von diesen Kriterien schaut man natürlich als zweites auf den Preis, den man in einem Onlineshop oft günstiger vorfinden kann, da solche Ausgaben wie Ladenmiete in einer teuren Fußgängerzone einfach nicht anfallen.

Wir raten Ihnen, sich nach Kinderschminke-Sets umzuschauen, da hier neben den Farben auch oft schon die benötigten Pinsel und Schminkvorlagen enthalten sind. Bestellen Sie Ihre Schminke rechtzeitig, so dass Aufpreise für Expressversand oder 24h-Lieferungen unnötig sind. Die Termine für den Fasching und Halloween stehen lange vorher fest.



Setzen Sie in Ihrem Internetbrowser einen Favoriten (Lesezeichen), damit Sie im nächsten Jahr zum Fasching wieder in demselben Onlineshop einkaufen können, denn dort haben Sie sich ja sowieso schon einmal mit Ihrer Adresse angemeldet und setzen sich bei Zufriedenheit mit der Kaufabwicklung nicht einem unnötigen Erstbestellungs-Risiko bei einem fremden Händler aus.

Legen sie sich eine eiserne Reserve zu. Denn plötzlich möchten immer mehr Kinder von Ihnen geschminkt werden. Unterschiedliche Schminkmotive in entsprechenden Makeup-Sets bieten den Kids eine Auswahlmöglichkeit an, denn bekanntlich ändern sich die Meinungen der Kleinen recht schnell.

Und hier noch ein guter Tipp: Wenn Sie für die Beschäftigung Ihrer Kinder noch lustige Indoor- und Outdoorspiele suchen, dann werden Sie auf der Website von Geburtstagsfee.de auch eine riesige und kostenfreie Spieledatenbank finden: Kindergeburtstag Spiele

Bei diesem Anbieter gibt es übrigens auch eine Riesenauswahl an Geburtstagsdeko für viele beliebte Partythemen, Tortenaufleger für Fototorten oder Helium Ballongas für schwebende Folienballons.