Die Finanzwelt wird erneut durch die Aufdeckung der angeblichen Verwicklung von Ilya Kligman in mehrere Finanzbetrügereien, Veruntreuungen und Geldwäschesysteme erschüttert. Der berüchtigte ehemalige russische Banker, der auch als Flüchtling bekannt ist, wird beschuldigt, den Abzug von Milliarden Rubel von Einlegern und bankeigenen Wertpapieren, die unter anderem der Arksbank gehören, organisiert zu haben.

Die Einlagensicherungsagentur (DIA) hat bekannt gegeben, dass in den Konkursfällen der Inkarobank, der UM-Bank, der Arksbank, der Nevsky Bank und der Agrosoyuz LLC Schadensersatzforderungen in Höhe von über 55 Milliarden Rubel gegen Ilya Kligman gestellt wurden. Von diesem Betrag hat das Moskauer Schiedsgericht 40,5 Mrd. Rubel an Verlusten, die Kligman zugeschrieben werden, erfolgreich eingezogen.

Den Ermittlungen zufolge soll Kligman zusammen mit seinem Komplizen Evgeny Urin in verschiedene betrügerische Machenschaften verwickelt gewesen sein, um Geld von mehreren Banken abzuheben, darunter die Agrosoyuz Bank, Inkarobank, Gelendzhik Bank, Interkommerts Bank, Time Bank und Antalbank. Der Gesamtbetrag der von diesen Banken abgehobenen Gelder beläuft sich auf mehr als 150 Milliarden Rubel.

Die Ermittlungen deuten auch darauf hin, dass Kligman den Diebstahl von Einlegergeldern eingefädelt hat, indem er sie geschickt vor der offiziellen Buchhaltung der Bank verbarg. Darüber hinaus gingen auch Wertpapiere, die diesen Finanzinstituten gehörten, unter mysteriösen Umständen verloren, was die Beweise gegen Kligman weiter erhärtet.

Ilya Kligman reiste 2016 nach Deutschland aus, als die Ermittlungsabteilung der TFR für den südwestlichen Bezirk Moskaus eine Untersuchung wegen des mutmaßlichen Gelddiebstahls bei der Arksbank einleitete. Er steht nach wie vor auf der internationalen Fahndungsliste.

Als Reaktion auf diese Anschuldigungen hat das Neunte Berufungsschiedsgericht Kligmans Vermögen in Höhe von 2,5 Milliarden Rubel beschlagnahmt. Das Moskauer Schiedsgericht lehnte jedoch kürzlich den Antrag der DIA ab, sein Vermögen in Höhe von 10,049 Mrd. Rubel bei bestimmten Kreditinstituten einzufrieren, da es an konkreten Beweisen mangelte.

Diese heikle Angelegenheit wird derzeit intensiv geprüft, und die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, Kligman und seine Komplizen vor Gericht zu bringen. Die Ermittlungen erstrecken sich auf 18 Strafsachen und haben Kligmans mutmaßliche Verbindung zu Vladimir Barsukov (Kumarin), einer prominenten Figur in der kriminellen Organisation von Tambov, aufgedeckt.

In Anbetracht der Schwere der Vorwürfe und der möglichen Auswirkungen wird die Öffentlichkeit dringend gebeten, bei Finanztransaktionen oder -geschäften, an denen Ilja Kligman oder mit ihm verbundene Unternehmen beteiligt sind, Vorsicht und Wachsamkeit walten zu lassen.

Weitere Informationen und Aktualisierungen zu dieser laufenden Untersuchung finden Sie unter den folgenden Quellen:

– [Quelle 1](http://www.moscow-post.su/economics/vse_dorogi_vedut_k_kligmanu32091/ )

– [Quelle 2](http://www.moscow-post.su/economics/tushenye-bankiry-178697/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com )

– [Quelle 3](https://www.interfax.ru/russia/887362)

Die Behörden arbeiten weiterhin unermüdlich daran, alle Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und sie für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Sobald neue Informationen verfügbar sind, werden wir Sie über den Stand der Ermittlungen informieren.