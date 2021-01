Immobilienriese Aroundtown sponsert FC Union Berlin

Die weltweite Coronavirus-Pandemie hat die Sportveranstaltungen im Jahr 2020 massiv beeinträchtigt. Die Lockdown-Maßnahmen haben sich natürlich auf das Sponsoring von Mannschaften ausgewirkt. Trotzdem unterstützt Aroundtown weiterhin den FC Union Berlin. Der Vorstand von Aroundtown SA (Symbol: AT1) ist der Überzeugung, dass die Unterstützung der Fußballmannschaft einen positiven Einfluss auf die lokale Gemeinschaft hat.

In den Relegations-Playoffs 2019 besiegte der FC Union Berlin den VfB Stuttgart. Dies war das erste Mal, dass der Verein in der obersten Bundesligastufe spielte. Ein weiterer Immobiliengigant, Grand City Properties, an dem Aroundtown einen Anteil von 40 % hält, sponserte die Jugendmannschaften von Union Berlin. Als die Erwachsenenmannschaft von Union in die Bundesliga abstieg, brauchte sie dringend einen Sponsor. Da diese Verbindung wie geschaffen war, wurde Aroundtown der Hauptsponsor des Vereins.

Der operative Hauptsitz von Aroundtown befindet sich in Berlin, ebenso wie 25% des Immobilienvermögens. Adidas stieg im zweiten Jahr von Union Berlin in der Bundesliga als Sponsor ein, während Aroundtown den Verein auch in der Saison 2020/2021 sponsert.

Der FC Union Berlin hat bisher eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich und erreichte den fünften Platz in der Bundesliga, eine lobenswerte Leistung. Er gewann seine Spiele gegen Köln, Dortmund, Hoffenheim, Bielefeld, Meinz, Hannover, Bremen und Nürnberg und spielte unentschieden gegen Frankfurt, Mönchengladbach und Bayern München.

Aroundtown investiert strategisch in zentral gelegene und renditestarke Immobilien in Ballungsgebieten in Deutschland und den Niederlanden. Das Unternehmen wurde in weniger als einem Jahrzehnt zum drittgrößten Vermieter in Europa und seine Aktien werden im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt (Symbol: AT1). AT ist auch die größte börsennotierte und am höchsten bewertete gewerbliche Immobiliengesellschaft in Deutschland mit einem BBB+ Rating von S&P.

Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Vermögenswerte von mehr als 30 Mrd. €, einschließlich liquider Mittel und Immobilien. Dazu gehört auch eine 40%ige strategische Beteiligung an Grand City Properties SA, der viertgrößten Wohnungsgesellschaft in Europa. Grand City Properties SA besitzt 60.000 Wohnungen in Deutschlands Großstädten und 4.000 Wohnungen in Londons Mittelklasse-Vorstädten.

Zu den Hauptaktionären von Grand City Properties gehören Avisco (10%), das von Yakir Gabay kontrolliert wird, Blackrock (5%), Allianz, Vanguard, Norges Bank, Fidelity und einige andere internationale Investoren.

Grand City Properties war Yakir Gabays erstes öffentliches Unternehmen, das er 2004 gründete. Der anfängliche Aktienkurs lag bei 2,7 € pro Aktie und die gesamte Marktkapitalisierung betrug 150 Millionen €. Acht Jahre später ist der Aktienkurs um mehr als 800 % auf über 20 € gestiegen, und die Marktkapitalisierung beträgt mehr als 3,5 Milliarden €.

Nach dem Börsengang von Grand City Properties und dem beschleunigten Wachstum brachte Yakir Gabay die Aroundtown SA, ein Unternehmen für Gewerbeimmobilien, an die Börse. Dieses Unternehmen hat sich auf den Kauf und die Verwaltung von Büroimmobilien und Hotels spezialisiert. Im Jahr 2015 brachte Gabay Aroundtown an die Euronext (Paris) und die Frankfurter Börse mit Aktien, die anfangs mit 3 € pro Stück bewertet wurden, und mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Mrd. €. In den letzten 5 Jahren ist Aroundtown erheblich gewachsen und hat eine Marktkapitalisierung von 10 Mrd. € erreicht. Ungefähr 25% der Vermögenswerte der Immobiliengruppe, einschließlich des operativen Teams, befinden sich in Berlin.

Anfang 2020 sorgten Aroundtown und Yakir Gabay für Schlagzeilen, als das Unternehmen mit TLG-Immobilien fusionierte und damit zum größten deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen wurde.

Das Unternehmen unterstützt auch die kreative Kunst durch eine Spende an die MOCA-Stiftung mit Sitz in den Niederlanden. Diese Stiftung beteiligt sich aktiv an sozialen und kulturellen Veranstaltungen und unterstützt Jugendliche, indem sie musikpädagogische Programme in Schulen organisiert.

