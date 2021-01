Industrieroboter- ein perfekter Allrounder

Der Industrieroboter ist besonders den Menschen bekannt, die sich in der Industriebranche etwas auskennen. In den letzten Jahren kamen die Industrieroboter verstärkt in der Automobilindustrie, aber auch der Schwermetallindustrie zum Einsatz. Der Industrieroboter überzeugt nicht nur von seiner arbeitserleichternden Funktion, sondern bringt auch noch eine Vielzahl von weiteren Vorteilen mit sich. Der Einsatz der Industrieroboter hat im Jahr 2019 um 25 Prozent zugenommen, welches ein Anstieg von über 5 Prozent, verglichen mit dem Vorjahr ist. Daraus wird deutlich, an welcher Wichtigkeit die Industrieroboter gewonnen haben.

Der Industrieroboter – was versteckt sich dahinter?

Der Begriff des Industrieroboters ist den meisten bekannt, doch nur die wenigsten wissen wirklich, was sich hinter dem Industrieroboter versteckt und wie die Industrie Branche davon profitieren kann. Hinter einem Industrieroboter versteckt sich ein programmierbarer mechanischer Apparat, der zur Erleichterung von Arbeitsprozessen in der Industrie dient. Im Volksmund ist der Industrieroboter auch als sogenannte universelle Industriemaschine bekannt. Der Industrieroboter unterstützt nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern übernimmt eine Vielzahl von Tätigkeiten die von den menschlichen Mitarbeitern nicht ausgeführt werden können. Ein Industrieroboter kann eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel:

– die Erfüllung von einzelnen Arbeitsprozessen

– Montagearbeiten von Werkstücken

– Bearbeitung von aufeinanderfolgenden Teilprozessen

Der Industrieroboter zeichnet sich vor allem durch seine enorme Stabilität aus. Diese wird für seine hohe Tragbereitschaft, aber auch für die Gewichts-Übernahme von hohen Lasten benötigt. In der Industrie Branche kommen die Industrieroboter mit einem Anteil von 52 Prozent überwiegend in der Automobilindustrie zum Einsatz. Danach folgt die Schwermetall Industrie mit einem Industrieroboter-Einsatz von 49 Prozent. An diesen Zahlen wird deutlich, wie wichtig der Einsatz von Industrierobotern ist.

Industrieroboter und seine vielfältigen Vorteile

Die Verwendung von Industrierobotern bringt speziell in der Industriebranche eine Vielzahl von verschiedenen Vorteilen mit sich. Dass ein Industrieroboter eine große Mange an Arbeitsprozessen erleichtert kann oder diese komplett übernimmt, ist nur ein Vorteil von sehr vielen. Weitere positive Aspekte, die die Verwendung eines Industrieroboters mit sich bringt, sind:

– eine sehr kurze Ausführungszeit von Arbeitsprozessen verglichen mit der Arbeitsdauer von menschlichen Mitarbeitern

– der Industrieroboter kann bei Arbeitsprozessen eingesetzt werden, die aufgrund der gegebenen Umstände, wie zum Beispiel extremen Temperaturen oder dem Arbeiten mit giftigen Stoffen, beispielsweise beim Lackieren für die menschlichen Arbeiter nicht möglich ist

– Industrieroboter überzeugen in ihren Arbeitsprozessen von extremer Sorgfalt und Genauigkeit

Nicht nur wegen der Arbeitserleichterung, sondern auch um den Schutz der Mitarbeiter zu gewährleisten, greifen immer mehr Unternehmen auf den Einsatz von Industrierobotern zurück.

Der Industrieroboter – eine wahre Arbeitserleichterung in der Industrie

Der Industrieroboter zeichnet sich neben seinen vielfältigen Einsatzgebieten, auch von einer sehr komplexen Bauweise aus. Im Allgemeinen setzt sich der Industrieroboter aus einer Vielzahl von verschiedenen Manipulatoren zusammen. Einzelne Effektoren und die gesamte Steuerung vervollständigen den Aufbau des Industrieroboters. Jeder der einzelnen Bestandteile hat seine komplett eigene Zuständigkeit und ist für die Funktionsweise des Industrieroboters ausschlaggebend:

Der Manipulator – ein wahrer Handhabungsautomat:

Der Manipulator ist auch als der sogenannte Roboterarm bekannt und zeichnet sich durch seinen einmaligen Spielraum, bezogen auf die Beweglichkeit aus. Der Manipulator ist ein wahrer Handhabungsautomat, der zugleich auch noch von einer multifunktionalen Arbeitsweise überzeugt. Der Roboterarm setzt sich aus einer Vielzahl von verschiedenen Bauteilen zusammen, die direkt hintereinander einzeln verbaut werden. Dabei handelt es sich um Glieder oder Gelenke. Die Gelenke können in unterschiedlichen Formen vorkommen. Dieses können beispielsweise die Schubgelenke oder aber auch die Drehgelenke sein.

Die Steuerung – der Kontrolleur im Roboter:

Die Steuerung ist ein weiterer Bestandteil des Industrieroboters. Sie ist für die Kontrolle der vorgegeben Bewegungsablaufe, aber auch die Forderung von bestimmten Bewegungen des Industrieroboters verantwortlich.

Die Effektoren – das Werkzeug des Industrieroboters:

Der Dritte wichtige Bestandteil des Industrieroboters sind die Effektoren. Die Effektoren sind für die Funktionen bei der Ausführung des Greifens oder Hebens verantwortlich. Somit handelt es sich bei den Effektoren um sogenannte Werkzeuge, die für die einzelnen Prozesse benötigt werden. Eine einmalige Programmierung der Effektoren ist bereits ausreichend für eine dauerhafte Ausführung der gewünschten Prozesse.

Diese drei Bestandteile übernehmen mit Abstand die wichtigsten Funktionen in einem Industrieroboter und sind genau deswegen so entscheidend. Sie ermöglichen dem Industrieroboter einen perfekten Arbeitsprozess bei einer Vielzahl von Einsatzbereichen in der Industrie.