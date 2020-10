Ist die Zukunft wirklich coincards.io?

Eine brandneue Seite names coincards.io ist an den Start gegangen. Allerdings keine Seite wie es sie bereits in hunderten verschiedenen Arten gibt. Coincards.io basiert auf einer Kryptowährung, arbeitet mit Chip Tokens und benutzt die Blockchain Technologie um gegen unfaire Spieler vorzugehen. Alle die gerne Poker spielen und Fans von Kryptowährungen, können auf der Seite coincards.io jetzt anfangen zu zocken.

Die Repräsentantin von CoinCards sagte das die wichtigste Aufgabe von coincards.io darin besteht, sichere, transparente und vertrauenswürdige Online Pokerspiele anzubieten. Die Blockchain Technologie eröffnet so viele Möglichkeiten, auch in den Regionen wie Asien oder Lateinamerika, wo User ständig mit Zahlungsproblemen zu kämpfen haben. Spieler auf der ganzen Welt können davon ausgehen, das zum einen alle Gelder sicher sind und alles fair an den Tischen abläuft.

Ein weiterer Vorteil ist natürlich das die Kryptowährung dafür sorgt, das Transaktionen keine Stunden/Tage sondern nur noch Sekunden dauern und alle User auf Welt Ihr Geld rasend schnell erhalten. CoinCards wird den RNG mit Hilfe von Blockchain etablieren um Transparenz zu garantieren. Man ist der festen Überzeugung das die Blockchain Technologie soweit ausgereift ist um auch unfaires Spiel zu stoppen.

Der CoinCard Head of Security welcher in der Vergangenheit geholfen hat größere Betrugsskandale aufzudecken, sagte das man dabei ist ein Fairplay Sicherheitssystem zu entwickeln welches mit Blockchain arbeitet und dabei hilft Bots von echten Spielern zu unterscheiden und damit gegen Betrug vorzugehen. Gewöhnliche Spieler sollen wieder mehr Spaß am Spiel haben. Coincards.io möchte die Online Poker Welt verändern.