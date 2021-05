Janssen Heckenpflanzen

Heckenpflanzen sind ein beliebtes für den Garten. Egal ob frei wachsende Hecke oder formal geschnitten – mit Heckenpflanzen lassen sich Grenzen schaffen, Räume bilden und Blickpunkte setzen. Oft hat eine Hecke im Garten mehrere Funktionen: Sie bieten und bilden einen ruhigen Hintergrund für . Immer mehr Menschen wollen Heckenpflanzen online kaufen um sich den umständlichen Transport der Pflanzen im eigenen Fahrzeug zu sparen.

2cm breit und 15cm lang. Prunus Caucasica ist ein sehr winterharter… Glanzmispel Photinia fraseri Red Robin Auf dieser Seite findest Du alle Informationen zur Glanzmispel Red Robin. Glanzmispel Photinia fraseri Red Robin kaufen Die Glanzmispel Red Robin ist ein bezaubernder Strauch, der Deinen Garten als… Prunus laurocerasus Genolia ® Der Kirschlorbeer Genolia ® ist eine säulenförmige straff aufrecht wachsende immergrüne Lorbeerkirsche die auf eine Höhe von ca.

Das Wurzelwerk verhindert Bodenerosionen durch Ausspülung oder Wind. Neben den ökologischen Vorteilen lassen sich Heckenpflanzen auch optimal für die Garteneinteilung verwenden: Verleihe mit natürlichen Materialien Deinem Garten geschickt eine ästhetische Struktur. Niedrigwachsende Heckenarten sind beispielsweise als Beet- oder Wegeinfassung sehr beliebt ( kirschlorbeer kaufen). Unser großes Sortiment an unterschiedlichen Heckenpflanzen Ganzjährig bieten wir Dir zahlreiche verschiedene Heckenarten in unserem Sortiment an.

Wir haben für jeden das passende Angebot – für Landschaftsgärtner, für Eigenheimbauer, passionierte Hobbygärtner oder andere Pflanzenliebhaber. Unsere Heckenpflanzen unterscheiden sich dabei unter anderem in folgenden Merkmalen: • In unserem Sortiment finden sich sowohl schnell als auch langsam wachsende Heckenpflanzen wieder. Sprießt beispielsweise ein Kirschlorbeer recht schnell in die Höhe, so hält sich die Eibe mit der Wuchsgeschwindigkeit deutlich zurück.

Als Sichtschutz darf es sicherlich eine vorzugsweise höher aufstrebende Heckenpflanze sein, während eine Weg- oder Beeteinfassung keiner so hohen Hecke bedarf. • Unsere Heckenpflanzen gibt es als besondere Sonnenliebhaber, aber auch als schattenverträgliche Sorten, die sich auch mit wenig oder sogar ohne Sonne sehr wohlfühlen. • Bei Deiner Auswahl kannst Du Dich in unserem Sortiment zwischen immergrünen oder laubabwerfenden Heckenpflanzen entscheiden.

Der Begriff Heckenpflanzen umfasst ein sehr großes Pflanzengebiet, mit vielen verschiedenen Pflanzenarten in den unterschiedlichsten Wuchshöhen, Farben und Formen. Dieser Beitrag soll Ihnen die Unterschiede und Tipps für die Pflanzung, Pflege und den Schnitt erläutern. Das hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Es werden nicht nur die einfachen Hecken angeboten sondern eine reiche Auswahl an verschiedenen Sichtschutzgehölzen und Raritäten.

Auch hier haben wir ein umfassendes Sortiment. Ganz besonders empfehlen wir Ihnen die horstbildenden Bambusarten, denn diese bilden keine Ausläufer. Mittlerweile gibt es sogar verschiedene Halmfarben, wie der rothalmige Jade-Bambus. Eine weitere Idee für moderne und trendige Gärten ist ein Sichtschutz mit der . Es handelt sich um ein Eisengerüst, welches mit einem Efeu schon fertig bewachsen ist.

Sie möchten mir Ihrer Hecke einen echten Beitrag zum Naturschutz leisten? Auch das ist kein Problem. Unsere sind wahre Oasen für Bienen, Schmetterlinge, Vögel und Kleinsäuger. Die duftenden Blüten in den herrlichsten Farben lassen diese zu einem ganzjährigen Blickfang werden. Nach dem Blütenmeer bilden sich unzählige Beeren und Früchte, an der sich unsere heimische Vogelwelt laben kann.

Ansonsten wächst der Lebensbaum bei einem größeren Rückschnitt nicht wieder grün. Des Weiteren wichtig: Auf trockenen und staunassen Böden können sich Pilze bilden, die die Sichtschutzhecke absterben lassen können. 2. Die Scheinzypresse (Chamaecyparis) Die Scheinzypresse wächst an sonnigen Orten und im Halbschatten – und zwar 200 bis 400 Zentimeter in die Höhe.

Sie treibt auch nach radikalem Schnitt wieder aus und muss nur einmal im Jahr zugeschnitten werden. : Die robuste Heckenpflanze wächst nur langsam, daher kann es Jahre dauern, bis die gewünschte Wuchshöhe erreicht ist. Sind Kinder im Haushalt, sollten Sie zudem Sorge tragen, dass diese nicht von den Früchten der Pflanze kosten, da diese hochgiftig sind.

Vorsicht auch, wenn der Kirschlorbeer blüht und Früchte trägt: Die Pflanze kann sich über die Samen (auch durch Vögel) sehr gut von selbst ausbreiten und Sie müssen immer wieder mal einen aufkeimenden Schößling entfernen. 6. Der Liguster (Ligustrum) Die Ligusterhecke – eine sehr vielseitige Heckenpflanze Die Ligusterhecke erreicht eine Höhe von 100 bis 300 Zentimetern und wächst an nahezu allen Standorten und in allen Böden.

: Der Liguster ist sehr anpassungsfähig und kommt mit vielen Wuchsverhältnissen zurecht. Sowohl im Sommer als auch im Winter trägt der Liguster grünes Laub. Er eignet sich daher ganzjährig als Sichtschutz. Zudem ist die Ligusterhecke sehr robust und regenerationsfähig. Durch Steckhölzer können die Pflanzen einfach vermehrt werden und auch Rückschnitte machen dem Liguster nichts aus.

Sowohl an sonnigen als auch an schattigen Plätzen fühlt sich die Rotbuche wohl. : Die Rotbuche ist enorm langlebig und wächst sehr schnell zu hohen und schmalen Hecken zusammen. Auch starke Rückschnitte sind kein Problem. Selbst im Winter gibt die Heckenpflanze noch einen passablen, wenn auch nicht mehr vollständigen, Sichtschutz.

Zudem sollte die Rotbuche zweimal im Jahr zugeschnitten werden. 8. Der Buchsbaum (Buxus sempervirens) Der Buchsbaum – die kleine, aber feine Hecke In der Regel erreicht der Buchsbaum eine Wuchshöhe von 100 Zentimetern. Aber auch 200 Zentimeter Höhe sind mit etwas Geduld möglich. Der Buchsbaum wächst hervorragend in humus- und nährstoffreichen und nicht zu trockenen Böden sowie an sonnigen und schattigen Plätzen.

Diese lassen sich auch wunderbar in die verschiedensten Formen bringen und ermöglichen einzigartige künstlerische Kreationen. Zudem braucht der Buchsbaum nur einmal im Jahr geschnitten zu werden. Die Blüten des Buchsbaums sind zudem eine beliebte Anlaufstelle für Bienen und Insekten verschiedener Art. Die Pflanzenarten Suffruticosa und Blauer Heinz eignen sich am besten für kleinere Höhen.