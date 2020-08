JENCO bietet dezentrale Arbitrage-Geschäfte für Menschen ohne Bankkonto an

Jubilee Energy and Commodities oder JENCO, die zuvor in einem Webinar vorgestellt wurden, werden nun offiziell eingeführt. Dieser neue Geschäftsbereich der Jubilee Group wird vom Unternehmen als ihr bisher wichtigstes Projekt innerhalb der Finanzbranche beschrieben. Es zielt auf einen Markt ab, der erheblich größer ist als der Anwendungsbereich des früheren Arbitrage-Systems der Jubilee Group.

Wie der Name schon sagt, beinhaltet Jubilee Energy and Commodities den Handel im Bereich Energie und Rohstoffe. Die Jubilee Group versucht jedoch, durch die Bereitstellung des Handels mit Kryptowährungen etwas Innovatives bereitzustellen. Damit will das Unternehmen etwas Neues, zugleich aber eine praktikable und zukunftsfähige Lösung bereitstellen.

Die Jubilee Group erkennt an, dass der Wettbewerb mit den marktbeherrschenden Akteuren auf dem globalen Rohstoffmarkt eine umfangreiche Aufgabe darstellt. Ein neues Unternehmen, das noch seine Kundenbasis, geschweige denn seine Schlagkraft, etabliert, wird voraussichtlich auf Schwierigkeiten treffen. Die Herausforderungen werden hart und strafend sein. Globale Giganten, insbesondere Investmentbanken und etablierte Finanzinstitute in OPEC-Ländern, werden es keinem Wettbewerber erlauben, ihre Marktposition in Gefahr zu bringen.

Allerdings scheint dies den CEO der Jubilee Group, Tony Jackson, nicht zu schocken. In einer kürzlich stattgefundenen Zoom-Konferenz äußerte Jackson Optimismus für die Ankündigung des neuen Produkts. „Unser zukunftsorientiertes Denken und unser revolutionärer Ansatz haben uns zu JENCO gebracht, unserem nächsten wichtigen Meilenstein“, meinte Jackson. In seinem gewohnten beherzten Ton pries er an, wie die Jubilee Group mit ihrem Angebot hervorstechen konnte. Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie blickt Jackson mit Freude auf ein produktives Jahr.

„2020 wird als ein definierendes Jahr für die Jubilee Group eingehen. Die Menschen hatten erwartet, dass die Jubilee Group, nach explosivem Start, an Fahrt verlieren würde. Mit der Einführung VON JENCO, Aqua Labs und natürlich unserem eigenen Ökosystem-Token AQUAnite machen wir enorme Fortschritte bei der Gestaltung unserer Zukunft. Lassen Sie so weit vorne weg ‚galoppieren‘, dass unsere nächsten Wettbewerber uns nicht sehen mehr sehen können“, rief Jackson aus.

Besonders stolz ist der CEO der Jubilee Group auf das, was das Unternehmen im Bereich Finanztechnologie oder FinTech erreicht hat. Er ist nicht nur der Auffassung, dass das Unternehmen ein System entwickelt hat, das seinen Geschäftsinteressen zugutekommt, sondern auch etwas geschaffen hat, das zur finanziellen Inklusion beitragen wird. Das Unternehmen bietet etwas, das Finanzdienstleistungen auf diejenigen Menschen, die ohne Bankkonto sind, erweitern wird.

Nach den jüngsten Informationen aus der Global Findex Database der Weltbank ist die finanzielle Inklusion auf dem Vormarsch. Es gibt jedoch noch viel Raum für Verbesserungen. FinTech ist eine der Lösungen, die dazu beitragen, die Anstrengungen zur Erreichung der im Plan des universellen Finanzzugriffs bis 2020 skizzierten Ziele zu verstärken.

Die Jubilee Group strebt einen höheren Marktanteil an, um größere Gewinnchancen -margen bieten zu können. „Wir wollen die Wall Street durch Blockchain ersetzen und die Gewinne innerhalb der Community teilen“, klingt es aus der Führungsebene der Jubilee Group. Dies erhöht effektiv die Chancen und das Gewinnpotenzial für jeden, der Teil des JENCO-Systems sein möchte.

Zusammen mit den anderen Geschäftsführern der Jubilee Group bringt Jackson seine Begeisterung über das zum Ausdruck, was auf JENCO zukommen wird. Zudem deutete er eine bevorstehende „revolutionäre Produkteinführung“ an, „die auf dem Markt noch nicht bekannt ist“.

