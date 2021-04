Jetzt über 1.000 Blogs & Magazine für leistungsstarke Gastbeiträge zur Verfügung

Mit welchen Kunden haben Sie gearbeitet?

Die Kundenliste einer SEO-Agentur sagt Ihnen viel darüber aus, wie groß sie sind und wie gut sie sind. Auf diese Weise können Sie auch sehen, ob sie zuvor mit einem Konkurrenten zusammengearbeitet haben, was zu einem Interessenkonflikt führen könnte.

Kann ich Ihre Kunden als Referenz anrufen?

Schriftliche Testimonials auf einer Website sind eine Sache, aber nichts geht über die Möglichkeit, einen früheren Kunden einer potenziellen SEO-Agentur anzurufen, um ihn zu fragen, welche Art von Arbeit er geleistet hat. Wenn die Agentur sich weigert, dies zuzulassen, versucht sie möglicherweise, etwas zu verbergen.

Können wir uns persönlich treffen, um meine Website zu besprechen?

Viele Menschen fallen skrupellosen SEO-Agenturen zum Opfer, die sie anrufen und die Erde versprechen und dann nicht liefern. Sie sollten sich immer mit einer SEO-Agentur treffen, mit der Sie zusammenarbeiten möchten, damit Sie beurteilen können, wie professionell sie sind und ob Sie mit ihnen auf Ihrer Website arbeiten möchten oder nicht.

Können Sie mir den ersten Platz bei Google für ein Keyword oder eine Phrase garantieren?

Dies ist eine Trickfrage. Wenn sie Ihnen eine Garantie geben, sollten Sie sich an ein anderes Unternehmen wenden. Sie sind möglicherweise in der Lage, eine Nummer 1 für Ihr Unternehmen zu erreichen, aber niemand kann dies garantieren, da vieles davon abhängt, was Ihre Konkurrenten in Bezug auf SEO tun.

Gibt es eine Mindestvertragsdauer?

Während es einige Zeit dauern kann, bis eine SEO-Kampagne zu Ergebnissen führt, müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht an einen langen Vertrag gebunden sind. Wenn Sie sich beispielsweise für sechs Monate anmelden und nach den ersten drei Monaten nur geringe Fortschritte erzielt wurden, möchten Sie in der Lage sein, einen anderen Lieferanten zu finden.

Erhalte ich regelmäßige Fortschrittsaktualisierungen?

Wenn Sie jeden Monat Geld auszahlen, ist es nur richtig, dass Sie wissen, was Sie bekommen. Bevor Sie eine SEO-Agentur einstellen, stellen Sie sicher, dass sie Ihnen monatliche Berichte darüber sendet, was sie getan haben und welchen Unterschied es zu Ihren Rankings für die vereinbarten Suchbegriffe macht.

Kann ich Sie jederzeit anrufen, um meine SEO-Kampagne zu besprechen?

Sie sollten von Ihrer SEO-Agentur einen Account Manager als Ansprechpartner erhalten. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Leute zu erreichen, wenn Sie sie möchten, oder wenn sie Sie dazu ermutigen, nicht anzurufen, sollten Sie ernsthaft darüber nachdenken, mehr Geld für dieses bestimmte Unternehmen auszugeben.

Wann sehe ich Ergebnisse?

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, ohne vorher Nachforschungen anzustellen, aber eine gute SEO-Agentur kann Ihnen anhand der Suchbegriffe, auf die Sie abzielen möchten, eine ungefähre Vorstellung geben.

Selbst wenn sie eine erste Recherche durchgeführt haben und eine SEO-Agentur eine offene Antwort auf diese Frage gibt, sollten Sie klar steuern.

Haben Sie eine besondere Beziehung zu Google?

Dies ist eine weitere Trickfrage. Jede SEO-Agentur, die behauptet, enge Links oder eine besondere Beziehung zu Google zu haben, spricht Unsinn. Google bevorzugt keine SEO-Agenturen gegenüber anderen, fallen Sie also nicht auf diese Behauptung herein, die manchmal von skrupellosen Agenturen verwendet wird.

Lagern Sie Ihre SEO-Arbeit aus?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass einige SEO-Agenturen ihre Arbeit zum Linkaufbau an Orte wie Indien auslagern. Wenn Sie möchten, dass Ihre Arbeit nicht ausgelagert wird, sollten Sie die Frage stellen und in Ihren Vertrag schreiben lassen.

