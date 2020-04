Keine größere Liebe, kein größeres Opfer: Sammlung poetischer Psalmen – Ein christliches literarisches Meisterwerk

Das Buch von Jeremiah Stephens ist eine Sammlung poetischer Psalmen, die über die Jahre zu entstanden sind.

„Im Wesentlichen diente jedes Gedicht als Quelle der Inspiration, um mich durch dunkle Zeiten zu bringen und mich an meine Abhängigkeit von der Gnade Gottes zu erinnern. Jedes in diesem Buch enthaltene Stück konzentriert sich auf die Errettung und darauf, wer Sie in Gott sind! Sie werden feststellen, dass einige dieser Stücke einen einzigartigen Fluss und eine einzigartige Struktur haben, die man normalerweise mit einem Liedtext in Verbindung bringen würde, und solche Stücke können zu zeitgenössischen Gospelsongs umgewandelt werden“, so Jeremiah Stephens.

Dieses Buch ist das erste von weiteren, die noch folgen werden. Der Autor wünscht sich, dass die Leser dieser kurzen Gedichte zum Glauben inspiriert werden, ganz gleich, wo man gerade im Leben steht. Die größte Botschaft, die Gott je der Menschheit verkündet hat, war durch das Opfer seines Sohnes Jesus durch seinen Tod am Kreuz. Wir leben in einer Welt, die die Menschenwürde nicht wertschätzt, in einer Welt, die Menschen behandelt, als seien sie eine Ware!

Jeremiah Stephens hofft, dass seine Gedichte dazu beitragen, ein besseres Lebensgefühl zu entwickeln. Sein Wunsch ist, dass man lernt, sich selbst durch die Augen Gottes und nicht durch die Augen der Welt zu sehen! Getreu seinem Motto: Besser ist nicht gut genug! Das Beste kommt erst noch.

