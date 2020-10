Kölner Neueröffnung eines Zentrums zur Unterstützung darstellender Künstler: „The Green Room“

Psychosoziale Belastungen auch außerhalb von Corona an der Tagesordnung von Künstlern

Die Corona-Pandemie hat verheerende Folgen für die Kultur- und Kreativ-Szene. Doch darstellende Künstler*innen haben auch außerhalb der pandemischen Zustände häufig mit finanzieller Unsicherheit, Ressourcenknappheit, Leistungsdruck, Perfektionismus und körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Diese Realitäten schaffen einen hohen Bedarf an Unterstützungsmaßnahmen neben der klassischen medizinischen Behandlung und psychotherapeutischen Beratung.

Mit der Gründung und Neueröffnung des Zentrums The Green Room, das im Kölner Viertel Nippes in den ehemaligen Clouth-Werken im Oktober die ersten Kurse anbieten wird, startet ein bis jetzt einzigartiges Projekt in Deutschland.

The Green Room ist ein Zentrum zur künstlerisch orientierten und motivierten Unterstützung der psychosozialen und somatischen Gesundheit darstellender Künstler*innen. Die Kernaufgabe des Green Rooms besteht darin, Künstler*innen in Krisen bzw. schwierigen Phasen ihrer Karrierelaufbahn durch ein umfassendes Angebot an psychosozialen und somatischen Programmen sowie individualisierter Beratung unterstützend zu begleiten. Lehrer, Coaches, Mentoren und Berater, die die Kurse im Zentrum anbieten, sind sowohl als aktive oder ehemalige darstellende Künstler tätig als auch zusätzlich in einem gesundheitsbezogenen Bereich hochqualifiziert. Die eigenen Erfahrungen der Lehrenden sowie deren beruflichen Hintergründe als (ehemalige) darstellende Künstler befähigen sie dazu, Verständnis und Identifikation gegenüber der Problematik der teilnehmenden Künstler sicherzustellen und resultierend daraus professionell und individualisiert miteinander zu arbeiten und zu lernen.

Auf diesem Wege werden vertrauensvolle Beziehungen gefördert, die den Schwerpunkt auf den künstlerischen Prozess innerhalb der Gesundheitsförderung legen – im Gegensatz zu passiven Behandlungsansätzen oder bloßem Wissens-Transfer. Durch diese Zusammenführung von künstlerischen und gesundheitsfördernden Angeboten können Künstler, die sich in Krisenphasen befinden und Hilfe benötigen, auf ein personalisiertes Unterstützungssystem zurückgreifen.

Mehr über das Zentrum und die Kursangebote finden Sie unter:

https://www.thegreenroomforartists.de