Kostenlose Vertragskündigung am 15. März mit Kündigen.de & sepastop.eu

Was ist der kostenlose Kündigungstag? Am 15. März dieses Jahres können alle Verbraucher in Deutschland kostenlos Kündigungsschreiben an Organisationen senden, um verschiedene Verträge und Abonnements zu beenden. Dieses Projekt wurde von Kündigen.de und sepastop.eu initiiert. Kündigen.de und sepastop.eu bieten auf ihren Internetseiten Vorlagen für Kündigungsschreiben an, welche Informationen zum Kündigen von Verträgen mit bestimmten Organisationen enthalten. Beide bieten auch einen Versandservice an, sodass Sie sich keine Gedanken über das Versenden Ihres Kündigungsschreibens machen müssen.

Warum der 15. März?

Seit 1983 nutzt die „Consumers International“ Bewegung den 15. März, um das weltweite Bewusstsein für die Rechte und Bedürfnisse der Verbraucher zu schärfen. Aus diesem Grund bieten kündigen.de und sepastop.eu an diesem Tag Verbrauchern an, kostenlos Ihre Verträge zu kündigen, um auf diese Rechte aufmerksam zu machen.

Warum einen Kündigungsservice nutzen?

Es ist einfach, einen Vertrag mit einem Unternehmen zu unterschreiben, aber leider machen es Unternehmen Verbrauchern oft schwer, diese zu beenden. Ohne Zugriff auf die richtigen Informationen und Kontaktdaten ist es schwierig, einen Vertrag zu kündigen. In einigen Fällen ist ein rechtlicher Nachweis der Stornierung erforderlich. Kündigen.de und Sepastop.eu bieten beide diesen rechtlichen Beweis und verfügen über eine große Datenbank mit Kontaktdaten und Informationen über eine Vielzahl von Unternehmen.

Über Kündigen.de

Kündigen.de ist eine Initiative von GreenOnline B.V, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Kündigen von Abonnements und Serviceverträgen zu erleichtern. Derzeit sind sie in 8 verschiedenen Ländern tätig und versenden Kündigungsschreiben für 4,99 € in Deutschland. Kündigen.de schützt im Vergleich zu anderen Kündigungsservices die Daten aller Kunden und löscht diese spätestens nach sechs Monaten. Darüber hinaus pflanzt Kündigen.de Bäume für jeden gekündigten Vertrag, um den Papierverbrauch ihrer Dienste zu kompensieren.

Über sepastop.eu

Sepastop.eu ist eine europäische Organisation, die Verbraucher über ihre Rechte aufklärt und ihnen hilft, ihre Verträge online zu kündigen. Sie bieten ausführliche Anleitungen zu Themen wie Widerrufsrecht und der SEPALastschrift. Darüber hinaus erläutern sie die Stornierungsbedingungen verschiedener Dienste in leicht verständlicher Sprache und bieten kostenlose Stornierungsbriefvorlagen an. Sie bieten auch die Möglichkeit, Stornierungsschreiben per Einschreiben für 8,95 € zu versenden. Kündigen Sie Ihre Verträge jetzt kostenlos online!

So beenden Sie auf Kundigen.de: https://www.kündigen.de

So beenden Sie auf sepastop.eu: https://www.sepastop.eu/de-de/