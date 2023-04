KubeCon Europe 2023: Huawei Cloud Kuasar fördert Cloud-Evolution

Die KubeCon+CloudNativeCon Europe 2023 fand vom 18. bis 21. April in Amsterdam, Niederlande, statt. Als führendes Cloud-natives Unternehmen und überzeugter Befürworter von Open Source hat sich Huawei mit über 10 Experten zusammengetan, um neue Produkte vorzustellen und Praktiken auszutauschen, Fallstudien zu analysieren und sich die Zukunft der Branche vorzustellen.

Auf der Konferenz hielt Bill Ren, CNCF-Direktor und Chief Open Source Liaison Officer von Huawei, eine Grundsatzrede zum Thema Cloud Native 2.0: Uplift Productivity with Openness and Innovation und wies darauf hin, dass wir Cloud Native in traditionellen Branchen weiter vorantreiben und gleichzeitig die Offenheit kombinieren sollten und Innovation von Cloud Native mit der Produktivität von Schlüsselindustrien.

Bill Ren, Vorstand der CNCF und Chief Open Source Liaison Officer von Huawei

Die digitale Wirtschaft revolutioniert Branchen und fordert Cloud Native mit Sandbox, einer Isolationstechnologie, heraus. Zu den verfügbaren Lösungen gehören Kernel-basierte native Sandbox, MicroVM-Sandbox basierend auf leichter Virtualisierung und Anwendungs-Kernel-Sandbox basierend auf Virtualisierung auf Prozessebene. Das Problem bei der Verwendung einer einzigen Sandbox ist die Unfähigkeit, alle Cloud-nativen Dienste abzudecken, aber die Verwendung mehrerer Arten von Sandboxen belastet O&M stärker.

Um dieses Problem anzugehen, übersetzt Huawei Cloud jahrelange Erfahrung in der Produktion und Sandbox-Entwicklung in Kuasar. Dieses neue Cloud-native Open-Source-Projekt wird jetzt integriert mit neuen Sandbox-APIs implementiert. Kuasar behält die Vorteile der traditionellen Container-Laufzeit. Um alle Cloud-nativen Dienste abzudecken, reduziert es den Verwaltungsaufwand weiter, vereinfacht Anrufverbindungen und unterstützt flexibel Mainstream-Sandboxes mit vollständiger Rust-Implementierung und Framework-Optimierung. Kuasar unterstützt die gemeinsame Nutzung von Knoten zwischen mehreren Sandboxen für höhere Sicherheit und Effizienz bei geringeren Kosten.

Herr Ren fasste zusammen, dass Huawei Cloud der erste Cloud-Anbieter in China ist, der Cloud Native einführt. Als einziges Gründungsmitglied der CNCF aus Asien und Chinas erstes Platinum-Mitglied schlägt Huawei Cloud Cloud Native 2.0 als Konzept und Architektur vor, um traditionelle Branchen (wie Regierung, Finanzen und Fertigung) Cloud-nativ zu machen. Neben Kuasar kündigte Huawei Cloud auch die weltweit erste Multi-Cloud-Container-Plattform (MCP), All-Flash-Container-Engine, Container-Cluster der nächsten Generation CCE Turbo und Ubiquitous Cloud-Native Service (UCS) an. Huawei Cloud ist Asiens führender Code-Contributor für Kubernetes und Istio und hat Open-Source-Projekte wie KubeEdge, Volcano und Karmada zu CNCF beigetragen. „Huawei Cloud wird weiterhin Pionierarbeit leisten, innovativ sein und einen Beitrag zu lokalen Gemeinschaften leisten“, betont Herr Ren.

Ende 2022 hat Huawei Cloud mehr als 41.000 Partner und 4 Millionen Entwickler und ist damit einer der führenden Anbieter von Cloud Native. „Wir glauben, dass Offenheit und Innovation für ein Cloud-natives Ökosystem entscheidend sind. Huawei Cloud arbeitet mit Partnern zusammen, um Mehrwert und Produktivität für die Industrie und die Gesellschaft zu schaffen.“ sagte Herr Ren.