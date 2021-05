Kunstbilder-Galerie.de feiert 20-jähriges Jubiläum

Hamburg, im Juni 2021 – Der Hamburger Online-Händler bgs artMedia feiert mit seinem Flagship-Store kunstbilder-galerie.de in diesen Tagen 20 jähriges Bestehen. Als einer der ersten E-Commerce Anbieter für Gemälde, Kunstdrucke und Poster im deutschsprachigen Raum, vertreibt die Firma seit 2001 hochwertige und individuelle Wandbilder, die nach Format, Druckmaterial und Rahmung individuell konfiguriert werden können.

Angefangen mit einem Bildbestand von rd. 2.000 Motiven, haben die Kunden heute eine Auswahl von über 1 Mio. Bilder aus allen Kunstepochen der Malerei sowie Fotografien und Illustrationen von Künstlern aus aller Welt.

Die Firma hat schnell erkannt, dass das Angebot an hochwertigen Kunstbildern auch über Deutschland hinaus seine Kunden finden kann und hat früh den Sprung ins Ausland gewagt. Bereits in 2004 wurden die ersten Online-Shops für Großbritannien (unique-canvas.com), Frankreich (unique-poster.com) und Italien (quadri-e-stampe.it) gelauncht. Nur 2 Jahre später folgten Marktplätze für Spanien, Niederlande und Polen. Schließlich wurden die skandinavischen Ländershops für Schweden, Dänemark und Norwegen im April 2020 eröffnet.

Pünktlich zum Firmenjubiläum rollt die bgs artMedia eine komplett neue Online-Plattform für alle Ländershops aus. „Neben neuen Produkten und einem erweiterten Rahmensortiment möchten wir unseren Kunden zukünftig noch mehr Möglichkeiten bei der Bildkonfiguration bieten. Außerdem sollen intelligentere und bessere Suchfunktionen unseren Kunden dabei helfen, das für sie passende Wandbild aus unserem umfassenden Bildarchiv schneller zu finden“ erläutert Gründer und Firmeninhaber Boris Schmidtke. Weitere technische Features sowie eine Vielzahl neuer Motive aus dem Bereich Grafik, Illustration und Fotografie sollen im 3. Quartal folgen.

Über Kunstbilder-Galerie.de

Die Kunstbilder-Galerie.de steht seit 2001 für hochwertige Wandgestaltung: Unter dem Motto „Große Künstler meisterhaft kopiert“ vertreibt die Firma Kunstreproduktionen als handgemalte Gemälde, Kunstdrucke und Poster. Alle Wandbilder können individuell nach Format, Druckmaterial und Rahmung konfiguriert werden. Da große Teile des Bildbestandes in Eigenedition aufgelegt sind, bietet die Kunstbilder-Galerie.de auch Bildrechte in verschiedenen Lizenzmodellen an.

Seit 2004 hat sich die Firma auch als kompetenter Ansprechpartner im B2B-Segment etabliert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Ausstattung von Ladenlokalen, Arztpraxen, Seniorenwohnheimen, Kanzleien oder Gastronomiebereichen an.

