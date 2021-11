Lexar:  Die richtige Wahl für Profis

Die neue Lexar Professional 1800x SDXC™ UHS-II-Karte der GOLD Serie bietet Hochgeschwindigkeit für ausgezeichnete Bilder oder Full-HD- und 4K-Videos

San José, USA, 28. Oktober 2021 – Lexar, eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen, präsentiert die neue Lexar® Professional 1800x SDXC™ UHS-II-Karte der GOLD Serie. Die neue SD-Karte ist optimal für professionelle Fotografen und Videofilmer geeignet, die ihren Arbeitsprozess in der Postproduktion erheblich beschleunigen möchten – von Anfang bis Ende.

Die Lexar® Professional 1800x SDXC™ UHS-II-Karte der GOLD Serie bietet hohe Lesegeschwindigkeiten von bis zu 270 MB/s1. Entwickelt wurde sie für Spiegelreflexkameras mit digitalem Aufnahme-Sensor (DSLR) oder spiegellose Kameras, um die Dateiübertragung auf den Computer zu beschleunigen. Das spart Zeit bei der Postproduktion, um schnell wieder kreativ mit der Kamera weiterarbeiten zu können.

Superschnelle Leistung für Full-HD- und 4K-Videos

Die Karte nutzt die Vorteile der neuesten UHS-II-Technologie mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s, die es ermöglicht, auch Bilder im sequentiellen Serienmodus mühelos zu bearbeitet. Dank der Unterstützung für die Video-Geschwindigkeitsklasse V60 und die UHS Speed Class 3 (U3)2 können so auch nahtlos atemberaubende Full-HD- und 4K-Videos mit großen Speicherkapazitäten von bis zu 256 GB aufgenommen werden.

Abwärtskompatibel bei maximaler UHS-I-Geschwindigkeit

Die Lexar® Professional 1800x SDXC™ UHS-II-Karte der GOLD-Serie bietet die erforderliche Leistung, um hochwertige Daten unter verschiedensten Einsatzbedingungen zu speichern. Die 1800x ist wasserdicht, temperaturbeständig, stoß- und vibrationsfest sowie röntgensicher3. Zudem ist die Karte abwärtskompatibel mit UHS-I-Geräten und erreicht die maximale Geschwindigkeit von UHS-I. Das macht sie noch vielseitiger.

Eine gute Wahl für professionelle Nutzer

„Wir freuen uns, die Lexar® Professional 1800x SDXC™ UHS-II-Karte der GOLD Serie vorstellen zu können. Diese Karte bietet Hochgeschwindigkeitsleistung und wird den Arbeitsablauf in der digitalen Fotografie enorm beschleunigen. Für professionelle Kreative ist sie eine ausgezeichnete Wahl“, sagt Joel Boquiren, General Manager von Lexar.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lexar® Professional 1800x SDXC™ UHS-II-Karte der GOLD Serie ist zu einer UVP von 42,99 Euro (64 GB), 74,99 Euro (128 GB) und 139,99 Euro (256 GB) inkl. MwSt. erhältlich.

***

1 Bis zu 270 MB/s Leseübertragung, Schreibgeschwindigkeiten niedriger. Die Geschwindigkeiten basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Leistung kann abweichen. X=150KB/s.

2 Höchste Übertragungsgeschwindigkeiten werden in Verbindung mit einem SD UHS-II-Lesegerät erreicht.

3 Temperaturbeständig: Hält Betriebstemperaturen von -0 ºC (32 ºF) bis 70 ºC (158 ºF) und Nichtbetriebstemperaturen von -25 ºC (-13 ºF) bis 85 ºC (185 ºF) stand.

Stoßfest: Schockbeständig (200G [1961.33m/sec^2] 3ms, 150G [1471.00m/sec^2] 10ms, aus X.Y.Z, 3 Richtungen/jeweils 3x).

Vibrationsfest: Vibrationsbeständig (10Hz bis 2000 Hz, 6Grms, 5 Minuten pro 1 Zyklus, 10 Zyklen pro 1 Achse, insgesamt 30 Zyklen pro 3 Achsen, basierend auf IEC 60512-6-4 Richtlinien).

Röntgensicher: Geschützt gegen Röntgenstrahlen, basierend auf den ISO7816-1-Richtlinien.

***

***

Rigorose Produkttests in den Lexar Quality Labs

Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen unter www.lexar.com/de/about-us/quality-labs

Über Lexar®

Seit mehr als 20 Jahren ist Lexar eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen. Das preisgekrönte Sortiment umfasst Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Kartenleser und Solid-State-Laufwerke. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar Lösung für jeden Bedarf zu finden. Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Lexar Produkte sind weltweit in den wichtigsten Einzelhandelsgeschäften und E-Tail Stores erhältlich. Die Anschrift der Firmenzentrale lautet: Lexar, 161 Baypointe Pkwy, San Jose, CA 95134, United States. Weitere Informationen oder Support unter www.lexar.com.



Lexar. Live For The Memory.



Über Longsys

Longsys, ein führender Anbieter von Consumer-NAND-Flash-Programmen, unterstützt Lexar bei seiner Strategie, neue Errungenschaften in Bezug auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu erreichen und gleichzeitig seine Position als weltweit führende Marke für Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Lesegeräte und Speicherlaufwerke für Einzelhandels- und OEM-Kunden zu behaupten.

