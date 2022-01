Lockout-Tagout einführen und LoTo-Prozeduren erstellen lassen

Lockout-Tagout, wie auch das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren ist ein sehr komplexes Thema. Bei der Realisierung hilft der LoTo-Profi MAKRO IDENT mit professionellen Lösungen, wie auch mit Dienstleistungen vor Ort.

Lockout-Tagout hat sich – seit 1990 – in vielen Teilen Europas durchgesetzt. In Amerika ist „LoTo“ in der OSHA-Richtlinie seit vielen Jahren schon geregelt. Lockout-Tagout bezeichnet vorgeschriebene Arbeitssicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Personen in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Das heißt, es handelt sich hierbei um gezielte Maßnahmen, die Mitarbeiter vor Gefahren schützen sollen, die von elektrischen, mechanischen und anderen Gefahrenquellen ausgehen können.

Lockout Tagout – auch LoTo genannt – umfasst daher alle geplanten Sicherheitsmaßnahmen zum Abschalten der gesamten oder notwendigen Energiequellen von Maschinen, Geräten, Anlagen oder Teile von Anlagen bei durchzuführenden Wartungen, Reparaturen oder auch Inspektionen. Es wird somit eine Prozessunterbrechung vorgenommen, die aber genau vorgegeben sein muss, damit keine Unfälle, Todesfälle oder Sachschäden – durch ein versehentliches Wiedereinschalten – entstehen.

Lockout bedeutet das Verriegeln von gefährlichen Energiepunkten (Energiequellen). Im Rahmen einer Reparatur- oder Wartungsarbeit werden hierfür ganz bestimmte Verriegelungen, Blockier- oder Absperrsysteme verwendet.

MAKRO IDENT verfügt über verschiedene Verriegelungen für elektrische, mechanische, pneumatische, hydraulische und andere Energiequellen. Als Premium Brady-Distributor und zertifizierter GOLD-Expert Partner kennt sich MAKRO IDENT mit diesem Thema hervorragend aus. Entsprechend werden möglichst einfache Lösung für den jeweiligen Kunden ausgearbeitet.

Tagout bezeichnet das Kennzeichnen von gefährlichen Energiepunkten, sowie das Anbringen eines Warnanhängers am Sicherheitsschloss. Diese Warnanhänger (Tags) werden – mit dem Schloss – zum Absperren an eine Lockout-Verriegelung angebracht. Somit ist die Energiequelle vollständig abgesichert. Die Warnhinweise signalisieren bereits von weitem, dass hier etwas abgesperrt bzw. verriegelt wurde. MAKRO IDENT verfügt auch hier über ein großes Sortiment verschiedener Tags und Schilder. Auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch werden realisiert.

Unter Tryout versteht man das Prüfen bzw. Überprüfen, ob Verriegelungen (richtig) angebracht wurden, ob noch Restenergien vorhanden ist, ob der Bereich auch tatsächlich sicher ist und welche Maßnahmen im Unternehmen ergriffen wurden, um eine absolute Sicherheit für Personen zu gewährleisten.

Die Vorgehensweisen bei Reparaturen und Wartungen und evtl. auch Inspektionen, müssen im Unternehmen in schriftlicher Form – immer griffbereit – vorliegen. Pro Maschine, Anlage oder potentiellem Gefahrenpunkt. Passieren Unfälle oder gar Todesfälle, wird nicht nur die Versicherung und Berufsgenossenschaft eingeschaltet, sondern auch die Kriminalpolizei, die vor Ort ermittelt.

Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass ein Unternehmen solange geschlossen wird, bis ein vernünftiges Arbeitssicherheitsprogramm implementiert wurde.

Um hierfür gerüstet zu sein, bietet MAKRO IDENT zusätzlich entsprechende Sicherheitssoftware an, mit der man ganz genaue Verfahrensanweisungen / Vorgehensweisen Schritt für Schritt – in Wort und Bild – erstellen kann. Diese nennt man dann LoTo-Prozedur. Diese Sicherheitssoftware namens LINK360 lässt sich auch mit jedem Endgerät, dass über eine Internet-Verbindung und einen Browser verfügt, aufrufen. Eine abgespeckte Version namens Lockout-Writer ist auf CD erhältlich.

Die fertig gestellten Lockout-Tagout Prozeduren, wie auch die Energiequellen-Anhänger und Aufkleber zur Kennzeichnung von Gefahrenquellen, hängt man an die jeweilige Maschine, Anlage, an Rohre usw., um bei Wartungen und Reparaturen eine Punkt-für-Punkt Anweisung vorliegen zu haben, was abgeschaltet werden muss, wer informiert werden muss, welche Verriegelungen zu verwenden sind und vieles mehr.

Ein komplettes LoToTo-Konzept wird der Customer Service, in Zusammenarbeit mit den Brady Ingenieuren und Außendienstmitarbeitern für den jeweiligen Kunden erstellen. In manchen Fällen ist ein Vor-Ort Termin und eine Hallen- oder Produktionstätten-Begehung unumgänglich, um genau festzustellen, was tatsächlich benötigt wird.

Das Team von MAKRO IDENT wird hier gerne behilflich sein. Weitere Informationen über Lockout-Tagout etc. sind zu finden unter der Homepage: www.makroident.de/lockout-tagout/lockout-tagout.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Tel. 089-615658-28

Fax. 089-615658-25

WEB: www.makroident.de

Ansprechpartner: Angelika Hentschel